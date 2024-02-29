"Це безумство": отруйна змія пробралася в шафу з одягом дитини (відео)

Тім Хадсон виявив, що по одязі, який висів у шафі, повзе рептилія, що належить до дуже отруйних видів. Ловець змій зазначив, що ніколи не бачив такого раніше.

В Австралії ловець рептилій прибув до будинку у Квінсленді, в якому мешканець виявив отруйну змію, яка ковзала по дитячому одязі, що висів у шафі. Про це стало відомо з відео, яким поділився чоловік у Facebook.

Тім Гадсон, власник компанії Hudson Snake Catching, показав моторошну сцену, з якою він зіткнувся, приїхавши на один із викликів.

Австралієць виявив, що по одязі, який висів у шафі, повзе малоглаза змія, що належить до дуже отруйних видів.

"Якого біса ти там робиш? Прямо в одязі, це безумство", — говорив голос за кадром.

За словами Гадсона, його викликав у будинок один із мешканців, який і помітив змію в шафі у дитини. Пізніше ловець змій розповів місцевим ЗМІ, що ніколи раніше не бачив, щоб мала лапа змія ховалася в одязі, що висить. Він також зазначив, що у рептилій є здібності до лазіння.

Малоглаза змія дуже скритна, і її навряд чи можна зустріти на відкритому просторі вдень. Якщо рептилію потривожити, вона може агресивно метатися, але зазвичай не схильна кусатися. Токсичність отрути і вплив на людей може варіюватися від відсутності симптомів до ниркової недостатності й, можливо, смерті (один зареєстрований летальний результат). До укусу завжди слід ставитися як до серйозного і якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.

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