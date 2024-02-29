День народження раз на 4 роки: брат із сестрою з'явились на світ у різні високосні роки (фото)

За словами матері, народження дітей саме 29 лютого було дивовижним збігом – пологи не були заплановані на цей день.

Хлопчик на ім’я Омрі та його сестра Скаут з Нью-Йорка (США) народилися 29 лютого – в унікальний день високосного року із різницею у 4 роки. Сьогодні дітям виповнилося 8 та 4 роки відповідно. Про їхню історію написало видання New York Post.

Оскільки малеча лише раз на 4 роки може по-справжньому відсвяткувати свій день народження разом, батьки влаштували для них грандіозну вечірку на 50-60 гостей у сімейній кав'ярні City League Coffee Roasters. Навіть родичі здалеку спеціально прилетіли, аби розділити цю рідкісну подію.

"Це наше перше спільне свято, тож воно дуже особливе. Раніше організовували традиційні вечірки на день народження. Знаєте, невеличке застілля вдома з найближчими родичами", – розповідає їхня мама Ліндсі Демчак.

За словами жінки, народження дітей саме 29 лютого було дивовижним збігом – пологи не планувалися саме на цей день. Щороку родина, звісно, все одно відзначає день народження Омрі та Скаут або 28 лютого, або 1 березня.

"Але саме 29 лютого – це для нас щось унікальне", – сказав тато Дейн.

За його словами, пояснити дітям концепцію високосного року було непросто.

"Ми просто говоримо, що в них особливий день народження, і вони дійсно дуже особливі", – розповідає чоловік і додає, що чотири роки відтоді, як Омрі відзначив свій четвертий день народження зустріччю з сестрою в пологовому будинку Коні-Айленду, "пролетіли дуже, дуже швидко".

Омрі та його сестра Скаут народилися 29 лютого – в унікальний день високосного року із різницею у 4 роки. Фото: The New York Post Омрі та його сестра Скаут народилися 29 лютого – в унікальний день високосного року із різницею у 4 роки. Фото: The New York Post

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