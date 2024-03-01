"Без жодних турбот": гороскоп допоміг жінці зірвати джекпот у лотереї

Переможниця лотереї отримала приз у розмірі 100 000 доларів. Гороскоп радив їй внести щось нове у звичне життя і вона вирішила змінити лотерею.

У США жінка з Балтімора, штат Мериленд прочитала гороскоп і вирішила спробувати зіграти в іншу лотерею. Зазвичай вона грає Pick 3 or Pick 4 з одними й тими самими номерами. Про це пише Miami Herald.

У результаті американка, яка не захотіла називати своє ім'я, отримала приз у розмірі 100 000 доларів.

Прочитавши гороскоп жінка змінила свою думку, про що вона розповіла представникам лотереї.

"У ньому йшлося про те, що потрібно внести щось нове у звичне життя, і це здалося мені хорошим шансом", — сказала вона.

За словами представників лотереї, замість того щоб купити гру Pick 3 або Pick 4, вона придбала лотерейний білет Fast Play за 10 доларів під час походу за продуктами. Американка вирішила перевірити його прямо в магазині й побачила пару чисел, що збіглися.

"Раптово все стало дуже тихо. У магазині було дуже багато народу, але я не помітила нічого, крім збігу і 100 000 доларів", — сказала вона представникам лотереї.

Жінка помчала додому, щоб повідомити чоловікові радісну новину. За словами представників лотереї, тепер пара планує використати отримані гроші для оплати медичних рахунків, які завдавали їм чимало клопоту.

"Буде приємно лягати спати без жодних турбот", — каже переможниця.

Багато людей можуть грати в азартні ігри без шкоди для здоров'я. Однак для декого азартні ігри — це залежність, яка може зруйнувати життя і сім'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся виграла в лотерею завдяки своїм онукам. Гленда Ханікатт щовечора дотримувалася однієї і тієї ж простої стратегії гри. Нещодавно її спосіб приніс результат.

Також стало відомо, що в Таїланді жінка пішла на пенсію після перемоги в лотереї. Втомлена від фізичних навантажень, Сомсонг Сінгса виграла велику суму. У цьому виграші жінка вбачає можливість піти на пенсію і допомогти своїй родині.