Не чіпали понад 100 років: чоловік знайшов таємничу чорну скриньку під своїм будинком (фото)

На коробці є ручка і шість металевих кіл, розташованих півколом на лицьовій стороні. За словами власника будинку, під колами були написані цифри 0, 4, 6, 8, 10. Користувачі соцмереж намагалися допомогти йому зрозуміти більше про його знахідку.

Чоловік, який вирішив не називати свого імені, залишився здивованим після того, як виявив загадковий чорний ящик у цегляній кладці під своїм будинком. Користувачі соцмереж почали допомагати власнику житла розібратися зі знахідкою, про яку він розповів на популярному форумі Reddit.

Чоловік повідомив, що дивний предмет, описаний як чорна коробка з дротами завдовжки близько п'яти дюймів (майже 13 см), був знайдений під підлогою його будинку 1905 року.

"Коли я постукав по боці, він здався мені важким. Коробка не була прибита, а просто стояла на цегляному виступі, що розділяє дві половини мого підпілля", — писав автор повідомлення на форумі.

За словами чоловіка, до таємничої скриньки, яка майже напевно пролежала понад 100 років недоторканою, було дуже важко дістатися.

"Він розташований у глибині мого дуже брудного підпілля, і мені доводиться повзти як в армії, щоб дістатися до нього", — пояснив власник.

Користувачі Reddit висунули безліч теорій про те, що це може бути за предмет Фото: Reddit

Чорна скринька має ручку і шість металевих кіл, розташованих півколом на лицьовій стороні. За словами власника, під колами були написані цифри 0, 4, 6, 8, 10. Користувачі Reddit висунули безліч теорій про те, що це може бути за предмет, але багато хто висловив стурбованість станом електропроводки на фото.

"Жах, яка проводка", "Замініть її, коли зможете. А поки не чіпайте її", "Особливо не подобається оголений кабель зліва й оголені роз'єми на трансформаторі. Не кажучи вже про відкриті відгалужувачі на передній панелі трансформатора", — писали вони.

Один із коментаторів припустив, що загадкова коробка може бути старою шкільною телефонною розв'язкою. Схоже припущення зробив і інший користувач.

"З цими цифрами вона може бути пов'язана з аматорським радіо (Ham radio). Можливо, це антенний селектор для перемикання між 4-метровим і 10-метровим діапазонами", — написав він.

Багато людей висловили стурбованість станом електропроводки на фотографії Фото: Reddit

Однак багато людей ідентифікували об'єкт як дуже старий електричний трансформатор.

"Це трансформатор із можливістю вибору, який видає 0, 4, 6, 8, 10 або 12 вольтів. Нині його встановлено на 12, що характерно для більшості дверних дзвінків. Цей — антикварний. Гарний", — написав один із них.

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