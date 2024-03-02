Академікиня із Кембриджа розповіла, як вибиралася із середньовічного туалету у вежі

Докторка Христина Ілько могла просидіти у вежі кілька діб. Але зуміла вибратися за допомогою ватної палички і підводки для очей.

33-річна вчена з Кембриджа опинилася замкненою в туалеті в середньовічній вежі. Але за всієї комічності ситуації, вона могла просидіти там понад 100 годин. Зрештою доктор Христина Ілько вибралася за допомогою ватної палички і підводки. Про це пише The Telegraph.

Доктор Христина Ілько застрягла у ванній кімнаті свого коледжу Квінс. 33-річна жінка опинилася замкненою, коли важкі двері в туалет заклинило. Ситуація ускладнилася тим фактом, що ванна кімната була обладнана в середньовічній вежі. Колись у цій вежі жив філософ 16-го століття Еразм Роттердамський.

Докторка Христина Ілько і вежа, в туалеті якої вона застрягла Фото: Instagram Dr Krisztina Ilko

33-річна жінка побоювалася, що вона опиниться в пастці на кілька днів після того, як не зможе відчинити дверний замок, внаслідок чого в четвер вона залишиться замкненою в кімнаті без вікон.

Кімнати не збиралися прибирати до понеділка, а це означало, що вона могла просидіти під замком понад 100 годин. Мобільний телефон вона з собою не брала, тому не могла покликати на допомогу.

Доктор Ілько розповіла, як вона намагалася вибити двері душовою лійкою, кликала на допомогу, але нічого не допомогло.

У підсумку вона постаралася заспокоїтися і розкрити замок тим, що знайшла в санвузлі.

Вона розповіла журналістам: "Я намагалася згадати, як довго людина може вижити на одній воді. І сподівалася, що не помру у вежі".

Забивши плече внаслідок невдалої спроби виламати двері, докторка Ілько просунула олівець для підведення очей у замкову щілину, щоб опустити засувку на іншій стороні, а потім використала ватяну паличку як гачок, щоб звільнитися.

Докторка Христина Ілько і предмети за допомогою яких вона вибралася з вежі Фото: Instagram Dr Krisztina Ilko

Вона розповіла, що є прихильницею вигаданого персонажа, який розв'язує проблеми МакГайвера, який надихнув її використовувати ці два предмети, щоб допомогти їй у втечі.

Вона додала: "Я була дуже щаслива і дуже горда тим, що змогла використати свій розум, щоб вибратися. Я відчула полегшення".

Докторка пожартувала, що іноді чує у вежі дивні звуки і думає, що це привид філософа Еразма Роттердамського. А після свого мимовільного ув'язнення вона припустила, що якщо помре в цій вежі, то приєднається до цього привида і стане легендою Кембриджа.

Христина припустила, що дверну засувку зламав сантехнік, який працював у санвузлі раніше того тижня.

Коледж відтоді зняв замок із дверей ванної, щоб уникнути таких неприємностей.

Докторка Христина Ілько Фото: Instagram Dr Krisztina Ilko

Докторка Ілько отримала ступінь магістра медієвістики в Центрально-Європейському університеті, а потім захистила докторську дисертацію з історії мистецтва в Пембрук-коледжі в Кембриджі.

Вона також є науковою співробітницею історичного факультету Оксфордського університету і пише книгу про шахи в середні віки.

Нагадаємо, раніше молода британка на ім'я Меган Коулсон розповіла, як їй живеться в тисячолітній вежі Лондонського Тауера. Меган живе в Тауері, тому що її батько — біфітер, або палацовий страж. Вони охороняють Тауер, піклуються про знаменитих ворон і водять екскурсії. А ще вони знамениті завдяки своїм тюдоровським камзолам. Загалом їх у Тауері — 32. І всі вони проживають на території замку.