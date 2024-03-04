Сенсаційне відкриття: фермер знайшов у будинку кімнату, яка "застигла" в середніх віках (фото)

Доступ до підземелля був ретельно замаскований, тому ніхто і не підозрював про його існування впродовж цілих століть.

30-річний фермер Флоріан Шмід з австрійського містечка Доберсберг зробив по-справжньому сенсаційне відкриття під час проведення ремонтних робіт у своєму будинку. Детальніше про це пише видання Bild.

Шмід довбав бетонну підлогу, коли раптом з’явилась глибока щілина. Чоловік вирішив розібратися, що ж насправді знаходиться під перекриттям, і залучив до цього спелеологів та представників федерального відомства з охорони пам’яток Австрії.

Зусилля фахівців не були марними – під будівлею фермера виявилася розгалужена мережа середньовічних підземних переходів завдовжки 16 метрів.

"Я довбав бетон, коли раптом опинився однією ногою в дірці. Як з’ясувалося потім, це була не просто яма: на глибині 1,70 метра відкрився таємничий прохід", – згадує фермер.

За словами керівника дослідницької групи Йозефа Вайхенбергера, склепінчасті тунелі обладнані 15 нішами для світильників і призначалися для укриття місцевих жителів під час нападів розбійників у Середньовіччі. Доступ до підземелля був ретельно замаскований, тому ніхто і не підозрював про його існування впродовж цілих століть.

Щоб повною мірою оцінити масштаби сенсаційної пам’ятки історії та архітектури, потрібно було потрапити всередину, спершу відкачавши воду, якою були заповнені ходи.

Під будівлею фермера виявилася розгалужена мережа середньовічних підземних переходів завдовжки 16 метрів. Фото: Landesverein für Höhlenkunde Під будівлею фермера виявилася розгалужена мережа середньовічних підземних переходів завдовжки 16 метрів. Фото: Landesverein für Höhlenkunde

Вайхенбергер запевняє, що подібних підземних комплексів зафіксовано менше ніж 50 по всій території Нижньої Австрії.

Ймовірно, в найближчому майбутньому буде створено безпечний вхід для відвідувачів, адже Флоріан Шмід зацікавлений у збереженні та популяризації унікальної пам’ятки історії рідного краю. За його словами, ця знахідка – гідна уваги не лише австрійців, а й туристів з усього світу.

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