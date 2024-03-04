Хлопець щодня їздить у нічних потягах, щоб не платити за дорогу оренду квартири (фото)

За півтора року кочового життя підліток подолав понад 500 тисяч кілометрів. Він снідає в залах очікування, а душ приймає у громадських басейнах чи розважальних центрах.

17-річний Лассе Штоллі з німецького міста Шлезвіг-Гольштейн вирішив залишити батьківський дім, а щоб не платити за дорогу оренду квартири, оселився у поїздах Deutsche Bahn. Зараз підліток-програміст безперервно мандрує Німеччиною й спить у нічних експресах. Про його історію написало видання Business Insider.

Таке несподіване рішення Лассе прийняв у 16 років після закінчення школи: влітку 2022 року він купив безлімітний річний проїзний й вирушив у пригоду, аби побачити світ й щодня пізнавати щось нове.

Поїзд став домом

"Мій дім – це поїзд. Вдень працюю програмістом, сидячи в кріслі першого класу, а вночі сплю у спальних вагонах. Таким чином досліджую Німеччину: їду на північ до моря або в Альпи на піші прогулянки. Якщо хочеться шуму та суєти великого міста, то сідаю на експреси до Берліна чи Мюнхена", – розповідає Лассе й додає, що його улюблений маршрут пролягає через долину Середнього Рейну між Майнцем та Бонном – там на швидкості 100-150 км/год поїзд проїжджає повз річку та мальовничі виноградники.

Влітку 2022 року Лассе Штоллі купив безлімітний річний проїзний на залізницю й вирушити у пригоду, аби побачити світ Фото: Lasse Stolley

За півтора року кочового життя німець подолав понад 500 тисяч кілометрів. Він снідає в залах очікування, а душ приймає у громадських басейнах чи розважальних центрах.

"Щовечора я повинен переконатися, що встигаю на нічний потяг. Іноді доводиться дуже швидко переплановувати свій графік, якщо рейс затримують чи скасовують", – каже мандрівник й зізнається, що з часом звик до постійних переїздів та навчився планувати маршрути й пересадки, хоча перші місяці дійсно було нелегко.

Багаж не проблема

Також Лассе довелось навчитися подорожувати без лишніх речей та одягу.

"Оскільки простір дуже обмежений, доводиться ретельно вибирати те, що вам дійсно потрібно: позбутися лишнього й обмежитися найнеобхіднішим. Головне для мене – це ноутбук і навушники, які забезпечують хоч якусь приватність", – розповідає турист.

Лассе довелось навчитися подорожувати без лишніх речей та одягу. Фото: Lasse Stolley

За словами Штоллі, такий незвичний спосіб життя обходиться йому приблизно в 10 тисяч євро на рік. Оскільки проїзний дійсний ще протягом шести місяців, він не планує зупинятися найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Джоша Керра з Великої Британії, який помітив, що вартість проживання у п'ятизірковому турецькому готелі з системою "все включено" виходить дешевше, аніж оренда квартири у центрі міста. Своїм спостереженням хлопець поділився у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів.

Крім того, ми розповідали, що 68-річний пенсіонер Нік Вишневські залишається останнім мешканцем будинку Gowkthrapple неподалік шотландського містечка Вішоу. Вулиця Стенхоуп Плейс, на якій він живе, отримала славу "найсамотнішої в Шотландії", адже звідси виїхали вже майже 200 людей.