Останнє бажання: невиліковно хвора жінка вийшла заміж за партнера, якого кохала 15 років

Весілля пари відбулося 1 березня в розкішному готелі. Усе було продумано до найменших деталей: нареченій підібрали приголомшливу сукню з довгою фатою і діадемою.

38-річна Даніель Фінлі-Едвард з шотландського міста Ренфрю здійснила своє найзаповітніше бажання – зіграла довгоочікуване весілля зі своїм коханим Джоном Во. Втім, для пари цей радісний день був сповнений не лише щастям, а й сумом, адже наречена невиліковно хвора на рак. Про їхню історію написало видання Daily Record.

Торік у вересні Даніель несподівано дізналась, що у неї рак кишківника 4 стадії. За словами лікарів, ця недуга невиліковна. Попри це, шотландка вирішила здійснити заповітну мрію та офіційно обвінчатися зі своїм партнером, з яким вона прожила 15 років.

Про бажання закоханих дізналася місцева благодійна організація Wedding Wish Makers, яка допомагає невиліковно хворим людям організувати церемонію одруження. Волонтери з місцевими підприємцями влаштували для Даніель та Джона справжнє казкове свято.

Весілля пари відбулося 1 березня у розкішному готелі Coats в Пейслі. Усе було продумано до найменших деталей: нареченій підібрали приголомшливу сукню з довгою фатою й діадемою, які раніше належали її сестрі.

"Це було ще більш дивовижно, аніж я могла собі уявити", – розповідає щаслива наречена.

За словами Сари Спейрс, менеджерки хоспісу Craigielea, де зараз живе Даніель, при підготовці вони ставилися до нареченої як до справжньої принцеси. Коли вона вийшла з оселі в розкішному вбранні, то всі присутні – родичі, медичний персонал і навіть сусіди – зустріли її оваціями.

Весілля пари відбулося 1 березня у розкішному готелі Coats в Пейслі. Фото: Loch Lomond

"Плакали всі. Це був день, гідний принцеси, просто чудовий від початку до кінця. Коли молодята випустили голубів, то не могли відірвати очей від того, як летять птахи. Кожна маленька деталь була просто феноменальною – у неї було все, що можна було собі уявити", – ділиться враженнями Спейрс.

Розчулені гості із захопленням спостерігали за першим танцем молодят під пісню Крістіни Перрі "A Thousand Years", а згодом приєдналися до них. Гуляння тривало всю ніч.

Усе було продумано до найменших деталей: нареченій підібрали приголомшливу сукню з довгою фатою й діадемою, які раніше належали її сестрі. Фото: Loch Lomond Усе було продумано до найменших деталей: нареченій підібрали приголомшливу сукню з довгою фатою й діадемою, які раніше належали її сестрі. Фото: Loch Lomond

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молоду пару з Індії, яка одружилася у рейсовому потязі, що курсував з Бенгалії у Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і помітила, що між ними проскочила іскра.