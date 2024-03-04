Жодної води: чоловік стверджує, що протягом 50 років не пив нічого, крім Coca-Cola

Роберто Педрейра віддає перевагу Coke Zero, яка з'явилася 2005 року, а до цього пив звичайну. Сім'я пенсіонера підтвердила незвичайну "дієту" чоловіка.

70-річний Роберто Педрейра з Бразилії стверджує, що за 50 років не випив жодної краплі води, а замість неї п'є тільки Coca-Cola. Він навіть сказав лікарям у лікарні, що хоче запити свої таблетки склянкою коли. Про це пише Daily Star.

Пенсіонер каже, що востаннє вживав воду ще в дитинстві, чим здивував медиків. Навіть коли він лежав у лікарні під час пандемії COVID-19, він говорив лікарям, що хоче запивати таблетки склянкою коли.

Кадри, на яких Роберто зображений у місцевій кав'ярні в Баїї, що заливає колою морозиво, його улюблену закуску, встигли облетіти соцмережі й вже набрали мільйони переглядів.

"Я не пив воду вже 50 років. Я не люблю воду. Усі лікарі, до яких я ходжу, рекомендують воду, але я зіткнувся віч-на-віч із кардіологом і ендокринологом. Навіть ліки я приймаю з колою. З водою — нічого, ні краплі", — розповів він місцевим ЗМІ.

Віддає перевагу Coke Zero, яка з'явилася 2005 року Фото: CEN

За його словами, він віддає перевагу Coke Zero, яка з'явилася 2005 року, а до цього пив звичайну.

"Тому, хто його не знає, може здатися, що це неправда, і це досить неймовірно. Але скільки я себе пам'ятаю, він п'є тільки цей напій, навіть із морозивом", — розповів його 27-річний хрещеник Жоао Віктор Пайшао.

Ті самі кадри із соцмереж Фото: CEN

Його сім'я підтвердила, що, попри незвичайну дієту, він зумів перемогти COVID-19 і ніколи серйозно не хворів.

"Він просто вважає за краще пити газовану воду, але він піклується про себе. Він ходить до всіх лікарів, приймає всі ліки. Просто питання з випивкою не змінюється", — додав Віктор.

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