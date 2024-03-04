Грабіжник банкоматів зняв штани з охоронця під час пограбування (відео)

Злочинець погрожував чоловікові зброєю, після чого втік із невизначеною сумою грошей.

1 березня в США сталося курйозне пограбування. За словами поліції, у Далласі, що в штаті Техас, був пограбований під дулом пістолета охоронець компанії Brinks, якого змусили зняти штани під час нападу. Про це пише FOX News.

Підозрюваний вийшов із чорного автомобіля Chevrolet Malibu о 09:45 ранку та напав на чоловіка біля банкомата Chase Bank, ідеться в заяві департаменту поліції Ірвінга.

На відео, отриманому американським телеканалом, видно, як чоловік лежить на землі, а ймовірний грабіжник знімає з нього штани, щоб той не зміг втекти або завдати удару у відповідь.

Підозрюваний був одягнений у сірий светр із капюшоном, толстовку, сонцезахисні окуляри, кепку та бандану Фото: FOX News

За словами співробітників правоохоронних органів, підозрюваний зник із невизначеною сумою грошей.

На знімках, опублікованих поліцією, підозрюваний був одягнений у сірий светр із капюшоном, толстовку, сонцезахисні окуляри, кепку та бандану.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік підслуховував дзвінки дружини та заробив майже $2 млн. Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленої роботи своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.