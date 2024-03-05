Зміни у законі: жінка не може розлучитися з чоловіком, поки не сплатить $365 тисяч доларів

Тепер подружжя не може оформити нові кредити на навчання дітей, придбати автомобіль і навіть передати спадщину.

51-річна Шеннон Роуен із США не може офіційно розлучитися з колишнім чоловіком, з яким вони розійшлись ще у 2010 році. Свого часу подружжя вирішило об'єднати свої студентські кредити, проте після закриття цієї урядової програми розділити борги уже не змогли. Про це пише видання Business Insider.

Суд зобов'язав Роуен виплатити 18% від загальної суми ($98 тисяч), а її колишнього – 82%. В угоді, яку свого часу уклала пара, зазначалося, що чоловік здійснюватиме платежі, а дружина відшкодовуватиме йому свою частку. Однак нерегулярні виплати призвели до стрімкого зростання відсотків, тож тепер спільний борг подружжя перевищує $365 тисяч.

Для Шеннон це стало перешкодою при спробі оформити нові кредити на навчання дітей, придбати автомобіль та передати спадщину.

"Це справжній кошмар, безперервна проблема. Кожного разу, коли ми намагаємося зробити щось для дітей чи нашого життя, то ризикуємо отримати відмову", – скаржиться Роуен.

Відтоді американка знову вийшла заміж, і, щоб допомогти оплатити навчання дітей, її другий чоловік був змушений взяти студентські кредити "Батьки плюс" на своє ім'я.

До слова, закон про розділення кредитів мав би вирішити подібні конфлікти, однак згідно з інформацією на сайті Federal Student Aid's, його імплементація може затягнутися аж до кінця 2024 року.

Жінка сподівається, що заявка на розлучення з колишнім чоловіком стане доступною якнайшвидше, і вона нарешті зможе поставити крапку в цьому питанні.

"Я відчула величезне полегшення від прийняття закону, але затримки розчаровують", – додає Роуен.

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