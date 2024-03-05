Хто вкрав урожай: садівник поставив камеру, щоб знайти злодія, але побачив дещо інше

Розслідування американця Джеффа Пермара привело до дуже неочікуваних результатів. Тепер він не переймається через зниклі овочі та фрукти.

Садівник Джефф Пермар з Міддлтауна, що в США, встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам, адже у кадр потрапив бабак на ім'я Чанк.

Спочатку Джефф був розчарований через зіпсований врожай, проте згодом незваний гість настільки йому сподобався, що господар не лише змирився з його витівками, а й створив тематичний YouTube-канал, де розповідає про їхні пригоди.

"Випробував усе, щоб не впустити бабака, але нічого не спрацьовувало. Він просто вистрибував перед камерою і дивився на мене", – розповідає виданню Mirror Пермар й додає, що найближчим часом навіть планує влаштувати для бабака та його подружки Ніббз окремий садок.

Канал, присвячений Чанку, швидко став популярним серед користувачів YouTube. Наразі бабак має понад 118 тисяч підписників, які захоплюються його кумедними витівками.

Під роликами можна прочитати чимало захопливих коментарів від шанувальників.

"Це одне з найкращих відео! Гарний акторський склад, драматургія, кулінарні сцени, романтика та напруга. Садівник Джефф заслуговує на "Оскар"

"На цей момент Чанк прожив довше, ніж більшість бабаків у дикій природі, завдяки вам!"

"Мені важливо бачити тварин у їхньому природному (або майже природному) середовищі. Дякую, що піклуєтесь про всіх цих милих тварин"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на станції метро Canning Town у Лондоні (Велика Британія) працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Попередній господар залишив тварину на самоті біля входу.

Крім того, співробітники служби охорони дикої природи в Північній Кароліні (США) попросили місцевих мешканців бути обережними після того, як в одному з будинків ведмедиця вилізла із маленького вентиляційного отвору.