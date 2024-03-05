Одне із 400 мільйонів: на світ з'явилось теля, яке не мало вижити (фото)

Рідкісне створіння привернуло увагу громадськості. Фермерам навіть запропонували його продати.

На фермі в окрузі Верміліон (штат Луїзіана, США) з'явилось на світ вкрай рідкісне теля, яке назвали Deux Face (у перекладі з французької "Дволика"). У малюка з двома мордочками, чотирма очима, а також двома ротами та носами було вкрай мало шансів вижити після народження – один на 400 мільйонів. Однак сталося справжнє диво, пише видання Daily Star.

Унікальне створіння спантеличило працівників ферми Бро. Хоч воно досі живе й намагається підвестися, однак фахівці твердо переконані, що "трагедія не за горами".

Разом з тим, Deux Face продемонструвала незначний прогрес.

"Вона використовує ноги, щоб підштовхувати себе, і трохи посилила рухи головою. Два її роти з'єднані в горлі й рухаються однаково, втім ліва частина з меншою кількістю патологій", – розповідають на фермі.

Втім, співробітники не надто оптимістичні щодо її майбутнього.

"Ми не очікуємо, що Дволика проживе довго, хоч вона і подолала безліч труднощів, народившись живою", – додають вони.

Рідкісне теля привернуло неабияку увагу громадськості. Навіть з’явились пропозиції придбати тварину, однак на фермі Бро наголошують, що Deux Face не продається.

Теля досі живе та намагається підвестися, однак фахівці твердо переконані, що "трагедія не за горами". Фото: Facebook Теля досі живе та намагається підвестися, однак фахівці твердо переконані, що "трагедія не за горами". Фото: Facebook

Користувачі мережі у коментарях висловили сподівання, що дивовижне теля, попри всі негативні прогнози, таки одужає.

"Ми вболіваємо за неї, щоб вона подолала труднощі!"

"Ого! Ніколи про таке не чула. Deux Face прекрасна"

"Одразу згадала улюблений вірш… Бажаю їй найщасливішого життя, сповненого любові та підтримки, поки вона з нами"

"Вона дуже гарна і заслуговує на все найкраще. Будь ласка, продовжуйте ділитися оновленнями! Хочеться знати більше!"

"Дивовижно! Один шанс на 400 мільйонів. Життя продовжує мене дивувати. Насправді все можливо"

"Я молюся, щоб вона вижила. Знаю, що шанси проти неї, але надія помирає останньою".

Рідкісне теля привернуло неабияку увагу громадськості. Фото: Facebook Рідкісне теля привернуло неабияку увагу громадськості. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Ізраїлі вперше за дві тисячі років народилося червоне теля, яке вважають передвісником Апокаліпсиса. Як у християнстві, так і в юдаїзмі тварини з таким забарвленням фігурують в оповідях про "кінець часів". Вважається, що народження та жертвопринесення повністю рудої корови передує будівництву Третього храму в Єрусалимі.

Крім того, садівник Джефф Пермар з Міддлтауна, що в США, встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам.