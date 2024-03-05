"Секретна документація": загадкова скринька, прикута до дерева в лісі, налякала людей

Користувачів соцмереж здивувала та налякала така знахідка. Багато людей почали думати, що ж може бути всередині.

В Австралії в Блакитних горах було знайдено таємничу замкнену зелену коробку, яка викликала суперечки та налякала користувачів соцмереж. Кадри із загадковою скринькою показали на форумі Reddit.

Коробка, яку допитливий австралієць виявив на початку пішохідної стежки в Катумбі, захована в зеленому камуфляжі, ідеально поєднуючись із деревами та навколишніми чагарниками, розташованими в глибині долини Джемісон.

"Що в коробці? Вона замкнена та прикута до дерева на перевалі Дарданелли біля підніжжя Гігантських сходів", — підписав фотографію користувач із нікнеймом @Ruppy2810.

Ящик був прикутий ланцюгом до доерева Фото: Reddit

Багатьох користувачів здивувала та налякала подібна знахідка. Деякі люди почали думати, що може бути всередині. Одні жартували, що в ньому можуть бути "частини тіла", "боєприпаси" або "система оборони". Писали й про "секретну документацію". Інші припустили, що це може бути схованка.

Деякі люди почали гадати, що може бути всередині Фото: Reddit

Була й інша версія. На думку деяких людей, коробка є нагородою в туристичній грі, у якій по всьому світу ховають ці скриньки просто неба, а інші за допомогою GPS-пристроїв шукають їх. Зазвичай усередині міститься журнал та іноді інші дрібні предмети для торгівлі.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий маєток засудженого мільйонера лякає сусідів. Палац Гамільтон колись вважався одним із найдорожчих споруджуваних приватних будинків у Великобританії. Проте через майже чотири десятиліття після початку будівництва він залишається недобудованим.

Також стало відомо, що чоловік знайшов таємничу чорну скриньку під своїм будинком. На коробці є ручка та шість металевих кіл, розташованих півколом на лицьовій стороні. За словами власника будинку, під колами були написані цифри 0, 4, 6, 8, 10. Користувачі соцмереж намагалися допомогти йому зрозуміти більше про його знахідку.