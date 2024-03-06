Економить час та гроші: жінка показала "секретну" кнопку в пральній машині (відео)

Ролик з лайфхаком господині зібрав майже 100 тисяч переглядів у TikTok. Однак думки її підписників розділилися: одні кажуть, що вже давно користуються такою функцією, а інші застерігають від подібних експериментів.

Ентузіастка у сфері прибирання Хейзел Маккінні з компанії Wee Scotty Cleaners розповіла, що в пральних машинках є секретна кнопка, яка дозволяє прати вдома речі з позначкою "тільки для хімчистки". Про цей лайфхак вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Річ у тім, що деякі тканини маркуються для хімчистки, оскільки вони можуть "сідати" чи деформуватися при звичайному пранні гарячою водою або при високих обертах віджиму. Але сучасні машинки мають делікатні режими, які дозволяють безпечно очищувати такий одяг.

Хейзел завантажує одяг в пральну машинку, а потім вмикає режим делікатного прання при 40°C та 800 обертах. За словами жінки, після цього навіть костюм-трійка має чудовий вигляд. Єдине, що залишається – після закінчення циклу трохи відпарити річ в теплому приміщенні.

Відео господині з лайфхаком зібрало майже 100 тисяч переглядів. Однак думки її підписників розділилися: одні кажуть, що вже давно користуються такою функцією, а інші застерігають від подібних експериментів.

"Я роблю це вже багато років і не користуюся послугами хімчистки"

"Використовую делікатний режим для всього свого одягу"

"Це підходить для багатьох костюмів, але будьте обережні, щоб не випрати вовну! Бо підкладка може відокремитися після занадто частого прання"

До слова, експерти рекомендують все ж віддавати у хімчистку одяг зі шкіри, замші, вироби з бісером чи паєтками, а також деякі види шовку, вовни та оксамиту. Однак для більшості речей з позначкою "хімчистка" на етикетці делікатний режим насправді може стати бюджетною альтернативою.

Нагадаємо, раніше блогерка Мері показала секретну кнопку в автомобілі, про яку мають знати всі без винятку водії. Корисним лайфаком дівчина поділилася на своїй сторінці в TikTok, де за нею стежать понад 220 тисяч осіб.

Крім того, Фокус писав про 44-річну британку Саллі Ньюолл-Сандерсон, яка зіткнулася з дивною проблемою, коли її ноутбук раптом перестав підключатися до інтернету. Протягом кількох днів жінка намагалася з'ясувати причину, перезавантажуючи пристрій, видаляючи програми та телефонуючи своєму провайдеру, але безрезультатно. Лише згодом вона дізналась про справжню причину збоїв.