Приїхали військові: чоловік випадково знайшов бомбу, що могла знищити довкола все живе (фото)

Шотландець вимкнув газ у своєму будинку й попросив сусідів зробити те саме, адже під снарядом проходили труби.

21-річний Аарон Гібсон із шотландського міста Далбітті знайшов у своєму саду бомбу часів Другої світової війни. Побачивши снаряд, чоловік відразу зателефонував співробітникам поліції, які викликали команду фахівців зі знешкодження вибухівки та саперів Королівського військово-морського флоту. Про цей випадок написало видання Daily Record.

Повідомляється, що кілька прилеглих будинків довелося евакуювати, поки експерти вилучали потенційно небезпечний артефакт, що міг знищити довкола все живе.

"Це була велика бомба, схожа на підставку для мотузки. Я потягнув снаряд із землі, і він упав на мене. Лежав так хвилин 10-15, не знаючи, що робити, бо він був у такому хорошому стані, що міг вибухнути будь-якої миті", — розповідає про інцидент містер Гібсон.

Дослухавшись до настанов правоохоронців, шотландець вимкнув газ й попросив сусідів зробити те саме, адже під снарядом проходили труби.

Пізніше на місце події прибули поліціанти й оточили територію. Вони передали фото саперам з Фаслейну, але ті не змогли відразу ідентифікувати пристрій й порадили через погані погодні умови залишити його на ніч.

"Спочатку поліціанти думали, що їм доведеться перекрити дорогу, але вирішили цього не робити, оскільки вона знаходиться в самому кінці мого саду, а сусідні будинки побудовані з граніту. Якби бомба вибухнула, вони прийняли б вибух на себе!" — сказав Аарон.

Аарон Гібсон із шотландського міста Далбітті знайшов у саду бомбу часів Другої світової Фото: Dumfries and Galloway Standard

Наступного ранку приїхали сапери й провели сканування саду металошукачами, перед тим евакуювавши мешканців кількох прилеглих будинків. Люди змогли повернутися додому лише через 4-5 годин, коли це вже було безпечно.

"Фахівці зі знешкодження бомб з ескадрильї "Чарлі", що базується на базі HMNB Clyde, відреагували на запит про допомогу в Далбіті. Сапери визначили, що цей предмет вже не становить небезпеки, і вивезли його для утилізації", — повідомила прессекретарка Королівського флоту.

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Крім того, 25-річний аквалангіст Дарік Лангос із Порт-Баррінгтона (США) заробляє на життя тим, що за допомогою металошукача дістає загублені речі з озера в штаті Індіана. Під час своїх занурень він виявив близько 200 smart-годинників Apple.