Начальник поліції просив вибачення за офіцерів, які "списали" 264 тисячі нерозкритих справ

Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу.

У США начальник поліції Х'юстона пообіцяв відновити довіру громадськості до свого департаменту після того, як стало відомо, що за останні 8 років через брак персоналу було припинено понад 264 000 справ. Про це пише NBC News.

Минулого місяця начальник поліції Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про події, включно із сексуальними нападами та майновими злочинами, так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу. Ця цифра становить близько 10 % від 2,8 мільйона повідомлень про порушення закону, поданих за останні вісім років.

"Я перепрошую перед жертвами, їхніми сім'ями, нашими громадянами за використання коду для випадків насильницьких злочинів проти особистості. Це не те, на що заслуговують жертви. Повторюся, цей код ніколи не повинен був використовуватися і ніколи не буде застосований знову", — сказав Фіннер.

Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування Фото: Houston Police

Видання зазначає, що внутрішній код є частиною системи управління записами департаменту і був створений 2016 року, за кілька років до того, як Фіннер став начальником у квітні 2021 року. Його використовували за двох адміністрацій, що передували йому. За словами начальника, уперше він дізнався про те, що офіцери використовують цей код, у листопаді 2021 року і віддав наказ припинити його використання. Однак 7 лютого цього року він дізнався, що спеціальний номер, як і раніше, використовується для припинення значної кількості справ про сексуальні напади на дорослих.

За словами Фіннера, наразі проводять внутрішнє розслідування, під час якого з'ясовують, чому наказ про припинення використання коду не було виконано і як його вперше почали використовувати. Двох помічників начальника вже понизили на посаді через їхню роль у цій справі.

"Те, що почалося у 2016 році, неприйнятно. HPD як департамент несе відповідальність за це, і я, як шеф, маю намір переконатися, що ми це виправимо", — додав Фіннер.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік підслуховував дзвінки дружини й заробив майже $2 млн. Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленої роботи своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.