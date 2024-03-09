Рекламували всюди: жінка, яка замовила скутер, отримала лише тростину (фото)

Лінда Лінделл втратила гроші, які були для неї дуже важливі.

Влітку минулого року Лінда Лінделл із міста Чіктовага, штат Нью-Йорк (США), заплатила 600 доларів за електроскутер, який вона замовила на сайті Upright Cane за допомогою інтернету. Однак єдиною річчю, яку жінка отримала від компанії, була тростина. Про це пише ABC News.

За словами Лінделл, через кілька днів їй прийшла посилка, але це був не скутер. Замість нього вона отримала тростину, яка продається компанією Upright Cane за ціною близько 40 доларів.

"Їх рекламували по всьому інтернету, не тільки у Facebook, а й у Google. Мені надіслали не те, що я замовляла. Тепер із ними неможливо зв'язатися, я намагалася", — сказала Лінделл.

Журналіст Майкл Шварц надіслав компанії запит 29 січня. Він отримав повідомлення про те, що співробітники розглядають його, але відповіді він так і не отримав. Через п'ять тижнів Шварц зайшов на сайт Upright Cane, але його більше не існувало.

Тим часом Лінделл, яка має постійний дохід, каже, що 600 доларів були вкрай важливі для неї.

"Я не можу дозволити собі купити ще один скутер. Я практично не виходжу з дому, якщо тільки мої діти не заберуть мене куди-небудь", — сказала постраждала американка.

Журналіст Майкл Шварц намагається допомогти жінці Фото: ABC News

Виявилося, що це не перший подібний випадок. Меллорі Софастайі з Scripps News Baltimore провела розслідування з того ж питання для місцевих жителів. Журналістка виявила у компанії безліч порушень. Шварц повідомив Генеральну прокуратуру штату Нью-Йорк про ситуацію з жінкою, щоб вони розглянули варіанти повернення грошей постраждалій.

"Тримайтеся якомога далі, не ведіть жодних справ з Upright Cane", — додала Лінделл.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік підслуховував дзвінки дружини і заробив майже $2 млн. Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленої роботи своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.