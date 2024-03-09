Зворушливо і романтично: кішки в сукнях стали подружками нареченої (відео)

Наречений і наречена були дуже задоволені тим, що свідками на їхньому весіллі стали домашні тварини. Відео стало вірусним і набрало понад 1 мільйон переглядів.

Наречений і наречена з Малайзії вбрали котів у невеликі сукні, щоб вони супроводили жінку до вівтаря. Відео з незвичайної церемонії показала авторка контенту Алієся Насир на своїй сторінці в TikTok.

Планування весілля може бути дуже напруженим і стресовим часом, особливо для нареченого і нареченої. Від рішення, які страви будуть подані на церемонії, до вибору декорацій, їм навіть доводиться обирати близьких людей, які будуть їхньою підтримкою в особливий день. Однак одна малайзійська пара вирішила піти далі за звичайне й обрала котів як подружок нареченої.

Зафіксувавши момент, коли пара йшла до вівтаря, Алієсія потім зняла, як кішки на руках в інших гостей слідують за ними до весільного вівтаря. Наречений і наречена були дуже задоволені тим, що їхніми свідками стали тварини. Відео стало вірусним і набрало понад 1,3 мільйона переглядів.

Усі три кішки були одягнені в індивідуальні вбрання, спеціально підібрані для церемонії. Одна тварина була одягнена в повністю рожеву сукню з головним убором, що оточував її голову і нагадував квітку, а інша виглядала як справжня принцеса в золотому батику і відповідних аксесуарах.

Третя кішка, здавалося, була одягнена в найнезвичайніше вбрання. У центрі її вбрання красувався білий бант, а на голові була коричнева перука і корона. Залишаючись абсолютно спокійними й нерухомими, всі три кішки трималися поруч зі своїми господарями, які є членами сім'ї нареченого і нареченої, поки їх вели до вівтаря.

Багатьом глядачам сподобалася незвичайна ідея.

"Я б не тільки дістав камеру, а й зажадав, щоб мене посадили поруч із цими пухнастими друзями, і годував би їх тортом із моєї виделки", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що собака з особистим водієм "володіє" 310 млн євро. Історія про Гюнтере VI існує вже майже 20 років. Пес нібито є спадкоємцем статків німецької графині Карлотти Лібенштайн, яка любила тварин.

Також стало відомо, що хлопець ризикнув життям заради фотографії з акулою. Попозувавши з небезпечним морським хижаком, чоловік допоміг повернутися тварині у звичне для неї середовище проживання. Багато людей були здивовані його хоробрістю.