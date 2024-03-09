Вишиковуються в чергу: туристи протерли дірку в грудях статуї Джульєтти (фото)

За легендою, дотик до погруддя скульптури приносить удачу в коханні.

Туристи, які відвідали місто Верона (Італія), пошкодили відому статую Джульєтти. Про це пише BILD.

Цю скульптуру було відкрито для публічного огляду 1969 року і вона є однією з головних визначних пам'яток. Люди часто торкалися грудей Джульєтти, оскільки вважалося, що це приносить удачу в коханні. Саме це у підсумку призвело до появи невеликої дірки в статуї.

У 2014 році статуя пройшла реставрацію з тієї самої причини, і вартість робіт склала 15 тисяч євро (624 тисячі гривень). Однак відтоді сотні туристів щодня продовжують приїжджати в найромантичніше місто Італії, щоб потерти бюст героїні шекспірівської трагедії.

За легендою, дотик до погруддя скульптури приносить удачу в коханні Фото: Bild

У деякі дні гості міста навіть шикуються в чергу для того, щоб доторкнутися до скульптури. Але тепер статую, можливо, доведеться замінити на нову, бо туристи знову протерли в ній дірку.

Видання зазначає, що нинішня статуя роботи італійського скульптора Нерео Костантіні стоїть у Вероні з 1970-х років. Щоправда, зараз на вулиці залишається її копія, оригінал близько десяти років тому перенесли в будівлю, щоб захистити його від рук туристів.

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