Із діда в пана: босоногий чоловік заробляє по 1000 фунтів на місяць, продаючи фото ніг

Доленосне рішення відмовитися від взуття не тільки надало чоловікові стабільний фінансовий дохід, а й привело в його життя любов. Хоча не обійшлося й без конфліктів.

Чоловік знайшов незвичайний спосіб поповнити свою кишеню додатковим доходом, використовуючи унікальну привабливість свого босоногого способу життя на OnlyFans. Із 2021 року Джордж живе без взуття — цей вибір він зробив, прагнучи глибшого зв'язку з навколишнім середовищем. Це рішення не тільки змінило його особисте самопочуття, а й познайомило його з дівчиною, сформувавши між ними незвичайний союз. Утім, не все так чудово, й іноді відмова від носіння взуття призводить до конфліктів із іншими людьми, пише Mirror.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Шлях Джорджа до життя без взуття почався під час сімейної відпустки, коли він захотів нових вражень і поставив собі запитання, чому він не може повною мірою відчути навколишній світ. Подібні думки призвели до того, що він вирішив повністю відмовитися від взуття, що спочатку викликало подив його сім'ї та призвело до періоду відчуження від них. Однак Джордж вважає, що завдяки босоногому способу життя в нього значно поліпшилося психічне здоров'я, припинилися певні напади й покращилося загальне самопочуття. Його особистий вибір справив величезний вплив на його здоров'я та щастя, навіть якщо він розходиться зі суспільними нормами.

У соціальних мережах пригоди Джорджа швидко привернули увагу багатьох людей, що призвело до пропозиції монетизувати його спосіб життя на OnlyFans. Завдяки фотографіям своїх ніг у різних громадських місцях він тепер заробляє від 500 до 1000 фунтів стерлінгів щомісяця. Це не тільки підтримує його фінансово, а й зміцнює його віру в те, що він живе автентично та творчо. Попри неоднозначну реакцію громадськості й несхвалення сім'ї його дівчини Розанни щодо монетизації їхнього способу життя, пара продовжує підтримувати одне одного.

Чоловік ходить босоніж із 2021 року, і його абсолютно влаштовує такий спосіб життя Фото: George Woodville

Зазираючи в майбутнє, Джордж прагне розповісти про себе та Розанну ширшій аудиторії, сподіваючись на створення документального фільму на Netflix, який виведе їхні босоногі пригоди на світовий рівень. У сучасному дикому світі, що швидко змінюється, важливо приймати свою унікальність, фокусуватися на збереженні психічного здоров'я. Часом навіть найдивніші вибори можуть привести в наше життя не тільки фінансове благополуччя, а й популярність і любов. Історія Джорджа та Розанни слугує нагадуванням про те, що іноді відхід від умовностей може призвести до незабутніх пригод, які збагачують життя.

Раніше Фокус писав про те, як прийшов до лікарів із жахливими змінами в роті. У медичному випадку, який можна сприйняти за наукову фантастику, зелений і волохатий язик дає нам унікальний урок пам'ятати про важливість гігієни порожнини рота.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили найбільший розсадник стійких до антибіотиків бактерій у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, учені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.