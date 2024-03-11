Призводить до біди: чому не можна лишати відкритим отвір у раковині

Серйозні ризики для здоров’я підтверджують наукові дослідження, зокрема вчених з Університету Східної Англії.

Експерти радять постійно закривати зливний отвір в раковині на кухні спеціальною решіткою чи пробкою, адже забруднені каналізаційні труби можуть стати причиною виникнення у мешканців будинку затяжних хвороб, зокрема застуди та кашлю, пише видання The Mirror.

За словами фахівців, засмічення може статися, коли у каналізаційних трубах накопичується багато сторонніх речовин — решток хутра домашніх тварин, волосся, сульфатів (містяться у багатьох шампунях, гелях для душу та гелях для вмивання), силікону (входить у склад кондиціонерів), зубної пасти, олії для ванни та іншого бруду.

"Забруднення не лише зашкодить каналізації, але й може погіршити здоров'я вашої родини", — попереджає Елеонора Поттер, керівниця відділу стратегічного постачання компанії Plumbworld.

Це підтверджують і дослідження. У водопровідній системі часто утворюються біоплівки — це тонкі шари мікроорганізмів, які містять бактерії та з часом можуть стати небезпечними патогенами, поширюючись оселею та заражаючи людей.

"Зливні отвори ванн та раковин, а також каналізаційні труби є небезпечними резервуарами патогенних мікроорганізмів, що становлять загрозу для мешканців будинків. Забиті брудом вигрібні ями та каналізаційні стоки можуть спричинити проблеми зі здоров'ям й сприяти поширенню багатьох хвороб", — вказано у дослідженні Університету Східної Англії.

У водопровідній системі часто утворюються біоплівки — це тонкі шари мікроорганізмів, які містять бактерії та з часом можуть стати небезпечними патогенами Фото: Pinterest

Щоб уникнути ризику для здоров’я, потрібно регулярно мити раковину, а також використовувати спеціальні засоби для фільтрації відходів.

"Використання сітчастих фільтрів — чудовий спосіб забезпечити чистоту каналізації та запобігти потраплянню сміття. Також допоможе запобігти розмноженню шкідливих бактерій щотижневе прочищення зливних отворів", — радить Елеонора Поттер.

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