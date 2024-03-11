Кинули 20 років тому: всередині старого фермерського будинку знайшли "моторошні" предмети (фото)

Міський дослідник Деніел Сімс виявив пам'ятні речі, про які він не знав, що сказати. Чоловік зазначив, що незрозуміло, чому власники покинули своє житло.

Блогер Деніел Сімс відвідав покинутий фермерський будинок у Шропширі (Англія) і був здивований, виявивши там кілька тривожних предметів, включно з "моторошними" ляльками, а також пам'ятними речами 1930-х років минулого століття. Про це міський дослідник розповів в одному з відео на своєму YouTube-каналі.

Чоловік був приголомшений, виявивши покинутий фермерський будинок, наповнений дивними предметами. Житло покинули майже 20 років тому, але на столі залишився готовий сніданок. Це наводить на думку про те, що власники будинку покидали його поспіхом.

32-річний блогер Деніел Сімс у квітні минулого року вирушив у свою останню пригоду на занедбану ферму в Шропширі. Вважається, що будинок закинули 2003 року, і багато речей залишилися недоторканими. Усередині фермерського житла британець виявив пам'ятні речі 1930-х років і пізнішого періоду, включно з деякими тривожними предметами, про які він не знав, що сказати. Серед них були "моторошні" ляльки, посаджені так, ніби вони користуються туалетом, і дивні статуетки.

На кухні залишалися продукти Фото: Jam Press

Він вважає, що попередній власник тримав свиноферму і колекціонував іграшки, багато з яких він знайшов розкиданими по території ферми. Міський дослідник зазначив, що незрозуміло, чому будинок був покинутий.

"Це було дуже дивно — наче сім'я зникла і просто залишила їжу та інші побутові речі там, де вони використовувалися востаннє. Спочатку атмосфера була трохи нервовою, тому що було дуже темно і ми перебували, здавалося, в глушині. Ніколи не знаєш, чого очікувати і на що наштовхнутися, тому пересування будинком змушувало нас бути напоготові", — каже Деніел.

Міський дослідник зазначив, що незрозуміло, чому будинок був покинутий Фото: Jam Press

Деніел, який разом зі своєю подругою Ханною документує свої пригоди, проник до будинку вночі через раніше розбите вікно. Спочатку пара оглянула сарай, де виявила стопки старих дитячих книжок 1930-х років і побутову техніку. У головному будинку вони знайшли старий телевізор, оточений сіном, запорошену пляшку із загадковою коричневою рідиною і гори дитячих іграшок. Кухня, здавалося, застигла в часі, адже чайник усе ще стояв на плиті, а поруч із ним на стійці стояли чашка, молоко і варення. У шафах поруч із календарем на 1996 рік стояли банки з продуктами.

Лялька сиділа на унітазі і була схожа на дитину Фото: Jam Press

Пройшовши далі в будинок, дует відчув шок. Увійшовши у ванну кімнату, Деніел помітив ляльку, яка сиділа на унітазі й була схожа на дитину.

"О боже, я просто очманів — я буквально мало не злякався до смерті. Навіщо було ставити це сюди? Хто б це не поставив, вам потрібно провітритися, Господи, як же це мене налякало. Ляльки — це, безумовно, найжахливіше, що можна було побачити на фермі, особливо те, як вони були розставлені. Тут було так багато цікавих речей — ніби мешканці просто зникли, і від цього виходила дуже дивна атмосфера", — сказав блогер.

Однак за словами Деніела, місце було просто чудовим і вони знайшли документи, датовані 50-ми роками, і безліч колекційних предметів.

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