Літак збився з курсу, в диспетчерів — паніка: обидва пілоти одночасно заснули у рейсі

Капітан повітряного судна зізнався, що спав всього 2 години перед вильотом, а другий пілот не встиг відпочити, бо всю ніч няньчив немовлят-близнюків.

Обидва пілоти заснули під час керування літаком зі 153 пасажирами на борту. Диспетчери на землі докладали усіх зусиль, аби їх розбудити, адже авіалайнер відхилився від заданої траєкторії, пише видання Daily Star.

Як вдалося з’ясувати в ході внутрішнього розслідування, 25 січня під час рейсу авіакомпанії Batik Air з Південно-Східного Сулавесі до Джакарти (Індонезія) пілоти заснули приблизно на 28 хвилин, через що літак Airbus A320 відхилився від курсу, поставивши під загрозу життя пасажирів на борту.

Відчуваючи сильну втому та виснаження, капітан попросив у другого пілота дозволу трохи поспати, проте колега, взявши штурвал у свої руки, також ненароком задрімав.

Центр управління польотами у Джакарті намагався зв'язатися з екіпажем через 12 хвилин після останнього отриманого повідомлення, але, не отримавши відповіді, почав панікувати.

На щастя, капітан прокинувся вчасно й з жахом усвідомив, що літак збився з траєкторії, а його колега також спить. Він негайно взяв ситуацію під контроль, розбудив напарника та відповів на виклики диспетчерів.

Літак вдалось успішно приземлився. Жертв та постраждалих у наслідок цього інциденту немає.

Пілоти заснули приблизно на 28 хвилин, через що літак Airbus A320 відхилився від курсу Фото: Batik Air

Капітан зізнався, що спав всього 2 години перед вильотом, а другий пілот не встиг відпочити, бо всю ніч няньчив немовлят-близнюків.

Національний комітет з безпеки на транспорті наполіг, щоб авіакомпанія Batik Air негайно розробила детальні процедури та інструкції для перевірок ступеня готовності пілотів до роботи перед вильотом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про небезпечну ситуацію на борту пасажирського літака авіакомпанії American Airlines, що виконував рейс з Нью-Йорка (США) до Мадрида (Іспанія). Через дві години після зльоту із невідомої причини тріснуло лобове скло авіалайнера. Один з пасажирів розповів, що ніхто на борту спочатку не розумів, що сталося.

Крім того, ми розповідали про скандал на борту рейсу 1219 американської авіакомпанії American Airlines. Під час польоту з Альбукерке до Чикаго (США) один із пасажирів спробував відкрити двері літака просто в повітрі. На щастя, його вдалося зупинити.