Колись заздрили всі сусіди. Маєток, де 17 років не було власника, перетворився на руїну (фото)

Розкішний будинок став звалищем після того, як господар Томас Гілмор із невідомих причин поїхав звідси ще у 2007 році.

27-річний дослідник урбаністики Кайл Урбекс, який регулярно документує занедбані локації, поділився моторошними світлинами покинутого будинку в Карлуку (графство Ланаркшир, Велика Британія), де майже два десятиліття не було власників. Детальніше про те, що фотограф побачив всередині помешкання, написало видання Daily Record.

Кайл завітав до будинку "Містера Гілмора". Помешкання так назвали на честь колишнього власника — Томаса Гілмора, який із невідомих причин поїхав звідси ще у 2007 році. Звідтоді розкішний маєток перетворився на справжнє звалище з купами мотлоху, старими меблями та гнилими речами.

Розкішний маєток перетворився на справжнє звалище з купами мотлоху, старими меблями та гнилими речами Фото: Kyle Urbex

За розповідями місцевих, Томас був гордовитим чоловіком, любив доглядати за будинком і садом, проте зараз його розкішний маєток, на який колись із заздрістю дивилися всі сусіди, переживає не найкращі часи.

На опублікованих фото можна побачити, що крізь гнилу підлогу в домі проростають молоді дерева, кущі та трава, а сад перетворився на зарослі джунглі, де валяється покинутий візок для покупок.

Крізь гнилу підлогу в домі проростають молоді дерева, кущі та трава Фото: Kyle Urbex Крізь гнилу підлогу в домі проростають молоді дерева, кущі та трава Фото: Kyle Urbex

Частина даху обвалилася, стіни покрилися цвіллю та розвалюються на очах, у кухонних шафах досі стоїть посуд, а на поличках розставлені особисті речі.

"Я ніколи раніше не бачив такого жахливо занедбаного будинку посеред села. Коли зайшов усередину, то відразу стало зрозуміло, що хтось намагався підперти дах, аби він не впав. Нижній поверх — це лише тінь колишньої краси. Кухня ще ціла й навіть із посудом у шафах, але покриття на підлозі майже не лишилося — одні опорні балки", — додав Кайл.

Частина даху обвалилася, стіни покрилися цвіллю та розвалюються на очах, в кухонних шафах досі стоїть посуд, а на поличках розставлені особисті речі Фото: Kyle Urbex Частина даху обвалилася, стіни покрилися цвіллю та розвалюються на очах, в кухонних шафах досі стоїть посуд, а на поличках розставлені особисті речі Фото: Kyle Urbex

На жаль, хлопцеві не вдалося дізнатися, кому належить об’єкт нерухомості зараз.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що новий сімейний будинок за $302 тисячі ніяк не можуть продати через величезні ліхтарі, розташовані біля вхідних дверей і під'їзної дороги. Цей промах допустили в житловому комплексі від забудовника Hepscott Developments Ltd у Саут-Шилдсі (Південний Тайнсайд, Велика Британія). Агентство з нерухомості навіть пропонує на пів року звільнити потенційних покупців від сплати іпотеки, але це не допомагає.

У місті Батл (Велика Британія) розігрується розкішний маєток із п'ятьма спальнями, басейном і земельною ділянкою загальною вартістю $1,9 мільйона всього за 6 доларів. Майбутній власник матиме змогу переїхати в будинок, здати його в оренду або продати на власний розсуд.