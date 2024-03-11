"Кинь його": наречену закликали розлучитися з чоловіком, який одягнув крокси на весілля (фото)
Наречений одягнув незвичайне взуття в день весілля, що викликало бурхливі суперечки в соцмережах. Багато людей засудили чоловіка за його вибір гардероба, але знайшлися й ті, хто поспішив стати на його захист.
Користувачі соціальних мереж закликали наречену розлучитися з чоловіком, який одягнув "потворні" крокси в день їхнього весілля. Відповідним фото на популярному форумі Reddit поділився користувач із нікнеймом @cup_1337.
Можна з упевненістю сказати, що весільний етикет останніми роками зазнав змін, оскільки все більше людей відходять від традицій і додають у своє вбрання трохи індивідуальності. Однак багато людей засудили чоловіка за його вибір гардероба, але знайшлися й ті, хто поспішив стати на його захист.
Наречений повністю перекреслив усі правила, відмовившись від пари звичайних черевиків на користь відомих кроксів, і це швидко розділило соцмережі.
Останніми роками цей взуттєвий бренд Crocs переживає відродження популярності, але зручні капці все ще викликають суперечки.
"Уявіть, що ви готуєтеся три години, а ваш наречений з'являється в кроксах", — підписав фото користувач форуму.
Знімок викликав справжній ажіотаж. Багато людей почали засуджувати чоловіка за такий вибір. Деякі навіть радили нареченій кинути нареченого.
"До біса потворні крокси", "Сподіваюся, це внутрішній жарт між ними, і вона теж носить крокси", "Кинь його", "Розлучися з ним", — писали незадоволені користувачі форуму.
Однак знайшлися й ті, хто став на захист чоловіка. Вони писали, що в хлопця може бути травма стопи або проблема з ногами, яка не дає змоги йому носити "правильне взуття".
"Якщо не брати до уваги кроксів, він одягнений акуратно. Найкраще припущення — у нього проблеми з ногами. Вони також здаються абсолютно новими. Або він найбільший власник акцій Crocs", "Що старшою я стаю, то ворожіше ставлюся до дискомфорту. Зараз я в захваті, якщо бачу когось у кроксах на весіллі. Хотілося б, щоб більше людей були впевнені в собі й обирали функціональність і комфорт, а не привабливість і соціальні норми", — писали вони.
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