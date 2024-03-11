Люди змушені здавати в оренду половину свого ліжка, щоб покрити витрати на житло

В оголошенні про оренду згадувалося про спільну спальню у квартирі з видом на озеро в центрі міста. Ціна за спальне місце становила 900 канадських доларів на місяць.

Ріелторка Аня Еттінгер розповіла про нетрадиційну пропозицію житла в Канаді, яку опублікували на Facebook Marketplace. У віддаленому зараз пості пропонувалося здати половину ліжка за певну суму грошей. Про це жінка розповіла в ролику, яким поділилася в Instagram.

Відео стало яскравою ілюстрацією житлових проблем у Торонто.

"Шукаю поступливу жінку для спільного проживання в головній спальні з одним ліжком розміру Queen. До цього я ділила спальню, в якій є тільки одне ліжко Queen Size, із сусідкою, яку я знайшла у Facebook, і це чудово спрацювало!" — ішлося в повідомленні, яке було видалено.

Однак Аня Еттінгер встигла звернути увагу на незвичайне оголошення.

"Якраз тоді, коли ви думали, що ринок Торонто не може стати ще гіршим, він став ще гіршим. Це просто безумство. Здавати місце у своєму ліжку за 900 канадських доларів на місяць? Не дивно, що так багато людей ненавидять це місце", — каже вона у своєму ролику.

Видання The Economic Times зазначає, що ця незвичайна житлова тенденція, схоже, є проблемою не тільки в Канаді. Дані, що з'являються, свідчать про зростання "гарячої постільної білизни" — практики, коли люди ділять постіль із незнайомцями, щоб пом'якшити наслідки стрімкого зростання цін на оренду житла.

Дослідження 2021 року, проведене Сіднейським технологічним університетом, у якому взяли участь 7000 іноземних студентів у Сіднеї та Мельбурні, показало, що три відсотки респондентів вдавалися до "гарячих ліжок" як до креативного рішення для боротьби з непомірно високими цінами на оренду житла.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зламав забиті двері у своїй квартирі та побачив загадковий коридор. Студент коледжу помітив "незрозумілий" простір, що змусило його задуматися, чи немає в його житлі таємної кімнати. Однак те, що знайшов хлопець, сильно налякало його.

Також стало відомо, що світова еліта будує секретні бункери та запасається зброєю. Нещодавно Марк Цукерберг розробив план із будівництва бункера на своєму ранчо, після чого його приклад наслідували багато інших мільярдери. Багато з них розповідають про різні причини кінця світу, але більшість почали підготовку до Судного дня.