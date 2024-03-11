Секрет нового будинку: чоловік знайшов у стіні на кухні потаємні двері (фото)

Власник житла випадково помітив прихований прохід на горище. Щоб забратися туди, йому доводиться ставати на стійку, перш ніж він зможе дістатися до сходинок.

Чоловік, який не захотів називати свого імені, зробив моторошну знахідку у своєму новому будинку. Вона була настільки химерна, що люди порівнювали її з "Таємним будинком Вінчестерів" покійної Сари Вінчестер. Власник житла поділився своєю знахідкою на популярному форумі Reddit.

Чоловік виявив приховані двері в стіні на кухні, за якими були сходи на горище. Щоб забратися туди, йому доводиться ставати на стійку, перш ніж він зможе дістатися до сходинок.

"Хто-небудь може пояснити, як таке могло статися?" — підписав він фото.

Однак він отримав більше, ніж очікував, оскільки користувачі соціальних мереж почали порівнювати його будинок із "Таємним будинком Вінчестера" — особняком у Каліфорнії, відомим своїми розмірами й архітектурними диковинками.

Чоловік знайшов двері в незвичайному місці Фото: Reddit

Видання The Mirror зазначає, що його розміри пояснюються головним чином шаленим почуттям провини Сари Вінчестер, яка намагалася загладити гріхи своєї сім'ї, постійно перебудовуючи свій будинок. Прозвана "вдовою з гвинтівкою", Сара була спадкоємицею імперії свого свекра Олівера Вінчестера, магната, який займався виробництвом гвинтівок.

Після смерті чоловіка, Вілла Вінчестера, Сара присвятила 38 років свого життя безперервному будівництву і перебудові будинку. З 1886 року і до самої смерті Сари в 1922 році над будинком працювали зміни з 16 теслярів, яким платили втричі більше, ніж зазвичай, і вони працювали щодня.

Спочатку невибагливий котедж із 8 спальнями перетворився на величезний лабіринт кімнат, яких сьогодні вже 200. У будинку також є 10 000 вікон, 47 камінів і 2 000 дверей, люків та інших лазівок. Сара накидала на серветках або коричневому папері ескізи, за якими теслярі зводили прибудови, вежі, бані, куполи або кімнати, що не мали сенсу і призначення, іноді лише для того, щоб наступного дня заштукатурити їх.

Особняк у вікторіанському та готичному стилі, славиться своїми розмірами та архітектурними особливостями Фото: tripadvisor

У 1975 році робітники виявили нову кімнату. У ній було два стільці, динамік початку 1900-х років, який вставлявся в старий фонограф, і двері, замкнені на замок 1910 року. Очевидно, вона забула про них і побудувала заново. Люди були спантеличені витівками Сари Вінчестер. Жінка жила майже на повній самоті й нескінченно тривожилася через кров на руках своєї родини.

Багато людей згадували про будинок Вінчестерів Фото: Reddit

Повертаючись до потайних дверей у стіні нового будинку чоловіка, один із користувачів форуму зауважив, що якщо вони ведуть на горище, то це не так уже й дивно. Однак якщо це єдиний вихід на другий поверх, то це вже викликає питання. Інші люди згадували про будинок Вінчестерів.

"Архітектор: У мене є божевільна ідея... Сара Вінчестер: Зробіть це!" — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зламав забиті двері у своїй квартирі й побачив загадковий коридор. Студент коледжу помітив "незрозумілий" простір, що змусило його задуматися, чи немає в його житлі таємної кімнати. Однак те, що знайшов хлопець, сильно налякало його.

Також стало відомо, що світова еліта будує секретні бункери й запасається зброєю. Нещодавно Марк Цукерберг розробив план з будівництва бункера на своєму ранчо, після чого його приклад наслідували багато інших мільярдери. Багато з них розповідають про різні причини кінця світу, але більшість почали підготовку до Судного дня.