Містяни знайшли на пагорбі таємничий 3-метровий моноліт невідомого походження (фото)

Загадковий монумент під час пробіжки знайшов та сфотографував місцевий житель Річард Хейнс.

На Сінному обриві біля міста Хей-он-Уай, що в англійському Уельсі, помітили 3-метрову сталеву брилу в формі гігантського шоколадного батончика Toblerone. Раніше подібні моноліти вже з'являлись у різних куточках світу, пише видання Wales Online.

Загадковий монумент під час пробіжки знайшов та сфотографував місцевий житель Річард Хейнс.

"Я побіг у напрямку Сінної скелі, де знаходиться трикутник, й глянув на монумент праворуч від себе. Спершу подумав, що це трохи дивно але, можливо, вчені проводять якесь наукове дослідження, наприклад, збирають дощову воду. Потім зрозумів, що моноліт занадто високий для цього. Підійшовши ближче, я зрозумів, що він щонайменше 3 метри заввишки, трикутний, легкий, порожнистий й зроблений із нержавіючої сталі. Двоє людей могли без особливих зусиль підняти його й встромити у землю", — розповів Річард.

Загадковий монумент під час пробіжки знайшов та сфотографував місцевий житель Річард Хейнс Фото: Richard Haynes

Чоловік додав, що часто ходить цим маршрутом й ніколи раніше не бачив нічого подібного. Окрім того, його друг також проходив повз два тижні тому й там було пусто.

"Я перевірив в Google, що моноліт з'явився відносно недавно і, наскільки я можу судити, зникне через пару днів", — зазначив британець.

До слова, походження цього обеліска досі нерозгадане, однак дві дуже схожі скульптури, знайдені в Юті та Каліфорнії (США) у 2020 році, виявились експериментальними інсталяціями групи художників з Нью-Мексико під назвою "Найвідоміший художник" (The Most Famous Artist). Після спекуляцій в медіа та небилиць, поширених в соціальних мережах, митці визнали, що ці об’єкти мистецтва належать їм.

Схожі скульптури, знайдені в Юті та Каліфорнії (США) у 2020 році, виявились експериментальними інсталяціями групи художників з Нью-Мексико Фото: SWNS

Інший моноліт, що з'явився в Туреччині у 2021 році, був присвячений запуску місцевим урядом космічної програми. Також загадкові брили були помічені в Румунії та Україні наприкінці 2020 року.

Таємниця походження деяких монументів досі не розгадана. Дехто розцінює їх як витончені витвори мистецтва, а інші як акцію протесту, аби привернути увагу суспільства до забруднення довкілля. Очевидно одне — вони продовжують інтригувати публіку та провокувати дискусії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що статую грецького бога, яка зникла за таємничих обставин майже 30 років тому, несподівано знайшлась у дворі жителя міста Луїсвілл в американському штаті Кентуккі.