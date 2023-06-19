Інопланетні послання людству. Вчені наблизились до розгадки таємничих монолітів, що стурбували світ

Серед хаосу та глибоких суспільних змін 2020 року деякі особливі історії, здавалося, відійшли на другий план, затьмарені всеохопною кризою. Одна з таких історій пов'язана з раптовою появою загадкових монолітів, розкиданих у різних місцях по всьому світу.

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Якщо коротко, то все почалося з того, що в листопаді 2020 року співробітники Аеробюро Департаменту громадської безпеки штату Юта проводили перепис овець бігхорнів з гелікоптера у віддаленому окрузі Ред-Рок. Під час своєї місії вони натрапили на великий металевий моноліт, походження якого було оповите таємницею, пише IFLScience.

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Неймовірна схожість між цим монолітом і загадковим об'єктом, зображеним у фільмі Стенлі Кубрика 1968 року "Космічна одіссея 2001 року", не залишилася непоміченою. У фільмі невідома позаземна раса розміщує на Землі моноліт, щоб каталізувати трансформаційний стрибок в еволюції людства.

Мета появи цих монолітів залишилася невловимою. Незалежно від того, чи це справа рук людини, чи робота прибульців, акт залишення масивної металевої конструкції в пустельному середовищі в кращому випадку передавав неоднозначне повідомлення. У міру поглиблення таємниці виникли два ускладнення: поява додаткових монолітів і зникнення первісного в Юті.

Подальша поява монолітів у Румунії, Каліфорнії та Туреччині відбувалася в такій тісній послідовності з первісним відкриттям, що їх можна було б легко відкинути як прості імітації. Наприклад, турецький моноліт був виявлений як частина оголошення про нову космічну програму Туреччини.

Поява монолітів 2020 року: хто створив загадкові об"єкти

Однак, що сталося з оригінальним монолітом? Коли він зник, свідок стверджував, що бачив групу людей, які прибирали його, наголошуючи на важливості не залишати слідів і застерігаючи глядачів не смітити в пустелі, згідно з New York Times. Згодом з'явилося відео, на якому видно, як група людей демонтує пам'ятник і розкриває його внутрішню структуру.

Зрештою, моноліт повернувся до Бюро управління земельними ресурсами, де він залишається в очікуванні розслідування. Відеодокази чітко вказують на те, що людина здатна виготовити такий моноліт. Отже, тим, хто все ще сподівається на позаземне походження, доведеться пояснити, чому технологічно розвинені істоти долають величезні відстані, використовуючи інструменти, які можна легко придбати в місцевому Walmart, щоб створити монолітну структуру.

Перед зникненням моноліту пильні відвідувачі поділилися своїми спостереженнями на Reddit, показавши, що він складався з 1/8 листової сталі, скріпленої заклепками, з ізоляцією всередині для гасіння звуку при ударі. Епоксидна смола також була присутня вздовж його основи.

Інтернет-детективи розпочали розслідування, аналізуючи історичні зображення Google Maps, щоб визначити місцезнаходження моноліту. Їхні висновки показали, що він з'явився між серпнем 2015 та жовтнем 2016 року. Що стосується особи творця, то як потенційних кандидатів запропоновано кілька художників, хоча багато з них заперечували свою причетність до цього.

Скріншот сторінки фотографа Еліота Лі Хейзела в Instagram

Один користувач Twitter, впевнений у своїх висновках, представив переконливі докази на підтримку своєї теорії. Він поділився скріншотом сторінки фотографа Еліота Лі Хейзела в Instagram, виділивши тег "будівельника" монолітів на його фотографіях.

Примітно, що ця людина проживала в безпосередній близькості від місця розташування нещодавно виявленого моноліту. Однак, як передбачуваний будівельник, так і агентство, пов'язане з фотографом, схоже, видалили пости, що демонструють подібні твори мистецтва, хоча залишається незрозумілим, чи пов'язані ці дії з монолітами.

Сам Еліот Лі Хейзел спростував заяви про те, що він стоїть за монолітами, припустивши, що до цього міг бути причетний інший місцевий художник і творець монолітів, Дерек ДеСпейн.

Поява монолітів 2020 року: хто створив загадкові об"єкти

А тому справжня особистість відповідальних за моноліти може назавжди залишитися таємницею. Однак є підстави припускати, що це міг бути мистецький проект або, можливо, викинутий реквізит для фільму, який ненавмисно спровокував своєрідний феномен і без того загадкового року.

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