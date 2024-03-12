Води немає: недобудований "середньовічний" особняк продається за $4,5 млн (фото)

Господар каже, що маєток має "перспективний вид" на океан, який стане більш відкритим після вирубки лісу.

Найвідоміший недобудований особняк Північної Каліфорнії (США) несподівано виставили на продаж. Будинок загальною площею 13 тисяч квадратних футів із вісьмома спальнями та трьома ванними недавно з'явився на сайті Zillow за ціною у $4,5 мільйона, пише видання New York Post.

Власник Брюс Ремінгтон зводив цю масштабну споруду в готичному стилі протягом майже півстоліття. На опублікованих ним фотографіях можна побачити історичні фасади з химерами, вишуканим оздобленням та додатковими підпорами для стін.

Господар каже, що маєток має "перспективний вид" на океан, який стане більш відкритим після вирубки лісу. Окрім того, він пишається колекцією антикварних меблів, люстр, мармурових камінів, що йдуть у комплекті з будинком і, за його словами, коштують сотні тисяч доларів.

Однак до продавця є чимало питань. Наприклад, знімок м'якого крісла в його оголошенні, схоже, взятий з сайту Wayfair. Він також нащось додав кілька особистих світлин з подорожей до замку Фонтенбло у Франції, і, можливо, навіть трохи попрацював з Photoshop, щоб оздобити одну чи дві стіни в будинку.

На думку Ремінгтона, вартість дому може збільшитися вдвічі або втричі, якщо його облаштувати. Проте на сайті з продажу нерухомості об’єкт оцінюють "лише" в $890 тисяч, але з ремаркою, що ціна власника та висновок експертів дуже різняться.

Господар каже, що маєток має "перспективний вид" на океан, який стане більш відкритим після вирубки лісу Фото: Bruce Remington

"Ніколи там не жив, не їв й не дивився телевізор, але в тому домі протягом 30 років був мій головний офіс. Я провів там 100 ночей й розважав жінок від трьох до шести годин, мабуть, 1000 разів", — сміється Брюс, уродженець Нью-Йорка та випускник Корнельського університету.

Американець заробив свої статки на торгівлі капелюхами, але 43 останні роки присвятив зведенню цього "готичного шедевра", використовуючи середньовічні методи будівництва.

Ремінгтон пишається колекцією антикварних меблів, люстр, мармурових камінів, що йдуть у комплекті з будинком Фото: Bruce Remington Ремінгтон пишається колекцією антикварних меблів, люстр, мармурових камінів, що йдуть у комплекті з будинком Фото: Bruce Remington

Зараз інтереси чоловіка змінилися й він вирішив продати незавершений проєкт, що розташований на 4,59 гектара в лісистій місцевості неподалік міста Еврика. Потенційні покупці мають бути готові до того, що в особняку поки немає гарячої води та повноцінної кухні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що новий сімейний будинок за $302 тисячі ніяк не можуть продати через величезні ліхтарі, розташовані біля вхідних дверей і під'їзної дороги. Цей промах допустили в житловому комплексі від забудовника Hepscott Developments Ltd у Саут-Шилдсі (Південний Тайнсайд, Велика Британія). Агентство з нерухомості навіть пропонує на пів року звільнити потенційних покупців від сплати іпотеки, але це не допомагає.

Крім того, у місті Батл (Велика Британія) розігрується розкішний маєток із п'ятьма спальнями, басейном і земельною ділянкою загальною вартістю $1,9 мільйона всього за 6 доларів. Майбутній власник матиме змогу переїхати в будинок, здати його в оренду або продати на власний розсуд.