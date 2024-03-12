Загадка "цукрового корабля": все ще біля берегів Шотландії через 50 років після аварії (фото, відео)

Грецький корабель стояв на якорі в шотландському порту і чекав розвантаження необробленого африканського цукру для місцевого заводу.

П'ятдесят років тому теплохід MV Captayannis, прозваний "Цукровим кораблем", перекинувся біля британського узбережжя. Місце аварії корабля стало місцевою визначною пам'яткою. До судна, що іржавіє, на піщаній мілині між шотландськими портовими містами Грінок і Хеленсбург з'їжджаються туристи. Про це пише The Sun.

27 січня 1974 року грецький корабель стояв на якорі та чекав розвантаження необробленого африканського цукру для місцевого заводу.

MV Captayannis

Але за штормового вітру, що сягав 100 км/год, капітан Теодоракіс Іонніс скомандував матросам запустити двигуни. Зрештою вода хлинула всередину, і помпа, що відкачує воду, не впоралася. Корабель перекинувся в затоці Ферт-оф-Клайд. Але екіпаж врятували.

MV Captayannis

Судно перебуває у воді вже понад п'ятдесят років, дайвери й каякери часто відвідують це місце.

MV Captayannis

MV Captayannis так і не забрали через розбіжності між його власниками та страховиками. Пропонувалася також ідея підірвати судно, але через побоювання шкоди для пташиного заповідника Ардмор-Пойнт від неї відмовилися.

MV Captayannis

Висловлюються припущення, що корабель не прибрали через те, що він не становив небезпеки для інших плавзасобів. Представники місцевої влади кажуть, що якби він перебував у Ла-Манші або десь іще, його б ніколи не залишили.

MV Captayannis

За словами колишнього мера Біллі Петрі, колись грецький цукровий корабель був однією з головних тем для розмов у місті.

MV Captayannis

MV Captayannis

"Це було трохи схоже на Робінзона Крузо або щось на кшталт цього — була така велика територія, як острів", — пояснив він. Діти сиділи на кораблі та ловили рибу.

Але те, що корабель був заповнений цукром, ніхто так і не помітив.

"Точно так само, як коли ви додавали цукор у чай — він просто розчиняється у воді", — додав він.

Нагадаємо, що в Румунії побудують авіаносець безпілотників для іншої країни.

Також повідомлялося, що британський вантажний корабель затонув у Червоному морі після атаки хуситів.