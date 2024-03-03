В Румунії побудують авіаносець дронів для іншої країни: хто замовник

Багатоцільовий корабель може нести не тільки повітряні, але й надводні та підводні безпілотники. Окрім військових потреб, він може обслуговувати рятувальні або наукові місії.

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Військово-морські сили Португалії підписали контракт з нідерландською компанією Damen Shipyards Group на проєктування, будівництво та оснащення сучасного багатоцільового судна, яке виробник називає авіаносцем безпілотників. Будівництво планується в Румунії, у Чорному морі, повідомляє румунський сайт Profit.

Корабель буде оснащений лабораторіями та житловими приміщеннями, польотною палубою 94x11 метрів і ангарами для БПЛА, вантажною палубою площею 650 квадратних метрів і місцем для 12 контейнерів, йдеться у повідомленні компанії Damen.

Авіаносець дронів MPSS компанії Фото: Damen

"Damen розробила це багатоцільове судно довжиною 107 метрів на основі конкретних вимог ВМС Португалії. Отримана конструкція є справді багатоцільовою платформою з основними місіями, які включають дослідження океану, пошук та порятунок, а також допомогу в надзвичайних ситуаціях на додаток до морської безпеки та морської підтримки. Для цього корабель буде оснащений системою запуску дронів та безпілотних гелікоптерів", – йдеться в повідомленні компанії.

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Корабель MPSS 7000 має розміри 107 x 20 метрів. Передбачається, що ним керуватиме екіпаж із 48 осіб із додатковими приміщеннями для 100 осіб спеціального персоналу та додатковими тимчасовими приміщеннями для розміщення 42 осіб, наприклад, у разі операції з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Для проведення океанічних досліджень і моніторингу корабель буде обладнаний лабораторіями та приміщеннями для наукового персоналу. Що стосується військово-морської підтримки, судно, побудоване Damen, матиме численні конструктивні особливості, які дозволять виконувати військові операції. На кораблі буде рампа для UUV (безпілотних підводних апаратів) та USV (безпілотних надводних апаратів), а також ангари для БПЛА.

"Новий корабель буде сертифікований ВМС Португалії як багатоцільова військово-морська платформа (PNM). Щоб повністю відповідати цьому позначенню судна, Damen тісно співпрацював з ВМС Португалії, щоб включити універсальність у дизайн. Він складається з вантажної палуби площею 650 квадратних метрів і місця для 12 контейнерів приблизно 6 метрів. Тому можна встановлювати модульні системи, такі як медичний блок, гіпербаричні камери або ROV (Remote Operated Vehicles) обладнання, залежно від потреб", — також повідомляє компанія.

Авіаносець дронів MPSS компанії Damen Фото: Damen

Завдяки модульному підходу судно можна використовувати цілий рік, а також легко обслуговувати. Серія MPSS може залишатися в морі щонайменше 45 днів. Усі ці фактори сприяють збільшенню загальної вартості судна, значно збільшуючи час безвідмовної роботи.

Військово-морські сили Португалії наразі мають на озброєнні два судна, побудовані за технологією Damen. Це багатоцільові фрегати класу Bartolomeu Dias NRP Bartolomeu Dias і NRP D. Francisco de Almeida довжиною 122 метри.

Авіаносці у Чорному морі будують не тільки в Румунії. Нагадаємо, що у лютому Міноборони Туреччини поділилося зображенням проєкту майбутнього авіаносця, який, імовірно, стане платформою для новітніх турецьких винищувачів KAAN. На знімках, опублікованих 17 лютого можна побачити дизайн та технічні характеристики майбутнього авіаносця ВМС Туреччини.