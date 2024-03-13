"Катастрофа": жителі витратили $600 тисяч на захисні дамби, які зруйнував один шторм

Стривожені жителі міста розповіли, що будинки на березі океану належать їхнім сім'ям уже кілька поколінь і зараз вони перебувають у небезпеці.

Сотні тисяч доларів було витрачено на захист будинків на пляжі в Солсбері, штат Массачусетс, і знадобився лише один шторм, щоб укріплення було зруйновано, а жителі повернулися до реальності. Про це пише NBC News.

Недільний шторм, як і багато попередніх, виявився дорогим для пляжу Солсбері, але з іншої причини. У четвер, 7 березня, жителі щойно закінчили доставку 15 000 тонн піску, заплативши за це 600 000 доларів зі своєї кишені. Лише через чотири дні половину піску змило.

"Від цього просто так не втечеш, розумієте, про що я? Як домовласники, ми ніби плюємо на вітер. Це катастрофа", — заявив у вівторок, 12 березня, Джо Россітто, житель Солсбері-Біч.

Але знайшлися люди, які побачили невелику користь, попри те, що всі їхні зусилля виявилися марними.

"Якби ми не зробили ці дамби, наша власність була б пошкоджена", — сказав Том Сааб.

Деякі будинки вже постраждали Фото: NBC News

Сааб і Россітто кажуть, що це не так просто, як переїзд. В обох випадках будинки на березі океану належали їхнім родинам упродовж кількох поколінь. Мешканці сподіваються, що держава допоможе оплатити більш постійне рішення.

"Жертовний пісок дає час, але не дає сталості. Очевидно, що це був дуже складний рік, ми не змогли випередити його, але нам потрібно продовжувати працювати разом і використовувати всі доступні інструменти", — сказав сенатор-республіканець із Массачусетса Брюс Тарр.

Мешканці планують зустрітися з місцевими та чиновниками сьогодні, 13 березня, щоб обговорити план подальших дій. За оцінками Тарра, цей план коштуватиме щонайменше 1,5 мільйона доларів, і питання фінансування залишається відкритим.

"Коли ви засипаєте пляж піском, це не є постійним рішенням, і це свідчить про те, наскільки складні завдання, з якими ми стикаємося, намагаючись впоратися з ерозією", — додав чиновник.

Пісок змило водою Фото: NBC News

Оскільки сезон штормів триває до квітня, жителі непокояться про наступний шторм і наступні.

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