Розвалили все і пішли: майстри-самоучки залишили матір з трьома дітьми без даху над головою

Жінка намагалась трансформувати сімейне гніздечко 1930-х років у "будиночок мрії", витративши на це свої останні заощадження.

46-річна матір-одиначка з трьома дітьми Клер Гарріс розповіла про те, як будівельники-аматори залишили її буквально без даху над головою. Детальніше про це жінка розповіла в інтерв’ю виданню The Sun.

Клер з містечка Мілтон-Кінс після смерті коханого чоловіка Гері від раку намагалася трансформувати їхнє сімейне гніздечко 1930-х років в "будиночок мрії", витративши на це свої останні заощадження — 70 тис. фунтів стерлінгів.

Британка найняла майстрів для реконструкції, проте бригада несподівано кинула роботу на півдорозі, залишивши частину будинку без даху.

"Ми жили без кухні протягом трьох місяців, без гарячої води чотири місяці й без опалення — два роки. Частина задньої стіни все ще стоїть на вітрі. Це ж мав бути будинок нашої мрії, але тепер я називаю його будинком із пекла", — зітхає матір.

Клер з містечка Мілтон-Кінс після смерті коханого чоловіка Гері від раку намагалася трансформувати їхнє сімейне гніздечко 1930-х років в "будиночок мрії" Фото: Damien McFadden

Вона стверджує, що перевірила рекомендації будівельників, перш ніж їх найняти, та це не допомогло уникнути проблем. Через кілька місяців після початку робіт вони почали вимагати додатково 15 тисяч фунтів стерлінгів поверх домовленої ціни. Коли замовниця відмовилась доплачувати, майстри забрали інструменти та безслідно зникли.

У розпачі Гарріс подала до суду з розгляду дрібних позовів й навіть виграла справу, однак через відсутність коштів у відповідача так і не змогла отримати законну компенсацію.

Згодом жінці таки вдалось відремонтувати дах та зробити будинок знову придатним для життя — це обійшлось їй у 40 тисяч фунтів стерлінгів та забрало чимало сил і нервів.

"Мені соромно. Він досі виглядає як будівельний майданчик. Те, що мало бути домом нашої мрії, перетворилося на кошмар, від якого я не можу прокинутися", — додає засмучена жінка.

У розпачі Гарріс подала до суду з розгляду дрібних позовів й навіть виграла справу, однак через відсутність коштів у відповідача так і не змогла отримати законну компенсацію Фото: Damien McFadden У розпачі Гарріс подала до суду з розгляду дрібних позовів й навіть виграла справу, однак через відсутність коштів у відповідача так і не змогла отримати законну компенсацію Фото: Damien McFadden

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що найвідоміший недобудований особняк Північної Каліфорнії (США) несподівано виставили на продаж. Будинок загальною площею 13 тисяч квадратних футів із вісьмома спальнями та трьома ванними недавно з'явився на сайті Zillow за ціною у $4,5 мільйона.

Крім того, у мережі з’явились аерознімки масштабного демонтажу 88 новобудов у районі Дарвін Грін, що у Кембриджі (Велика Британія). Усі ці будинки зрівняли із землею після того, як були виявлені проблеми з фундаментом. Прикра помилка обійшлась забудовнику Barratt David Wilson Homes Cambridgeshire у 40 мільйонів фунтів стерлінгів.