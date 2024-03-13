На Філіппінах повітряний змій став причиною екстреної посадки вертольота (фото)

Ендрю Байхон Лакар став свідком екстреної посадки. За його словами повітряний транспорт летів занадто. Інші свідки інциденту робила селфі.

На Філіппінах вертоліт здійснив аварійну посадку, заплутавшись у нитці повітряного змія. Інцидент трапився в четвер, 7 березня, на пустирі в місті Гіндульман, на острові Бохоль. Про це пише Inquirer.net.

Пілот і два пасажири не постраждали, але це викликало переполох серед місцевих жителів.

Одним із тих, хто став свідком екстреної посадки, був 48-річний Ендрю Байхон Лакар. За його словами, він бачив, що вертоліт летів занадто низько. Лакар також зазначив, що пілот перевірив стан літального транспорту і пояснив, що нейлонова нитка від повітряного змія зачепилася за верхню частину гвинта, що керує. Пізніше сержант поліції Роніло Оласіман підтвердив, що вертоліт здійснив аварійну посадку.

На щастя, жодних пошкоджень не було, і повітряний засіб був придатний до польотів.

Пілот розповів, що нейлонова нитка від повітряного змія зачепилася за верхню частину гвинта Фото: X (Twitter)

Деякі жителі зробили селфі з вертольотом. Через 10 хвилин він знову піднявся в повітря. Куди він прямував, невідомо.

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