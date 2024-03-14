Запасіться дезінфекторами та терпінням: стюардеса розкрила найбрудніші місця в літаку

Сідаючи у літак, яким вже користувались мільйони туристів, людина контактує з купою мікробів. В авіакомпанії дали декілька порад, як знизити ризик розпочати відпочинок з хвороби.

Ніхто не бажає захворіти у подорожі, але підхопити заразу у літаку після мільйона інших туристів — доволі легко. Стюардеса запропонувала найкращий спосіб уникнути небажаної зустрічі з мікробами під час польоту, як передали в Express.

Перше місце, де людину оточують мікроби — її сидіння у літаку. У кишеню на спинці крісла попереду пропонується покласти одноразовий пакет для речей. Це допомогло б зберегти речі чистими та уникнути контакту з потенційними забрудненнями.

Також не менш брудними у літаку є столики, прикріплені до сидінь. Розкладаючи та складаючи їх, варто буди обережними. Їх зазвичай використовують для споживання їжі та зберігання особистих пристроїв, тож там можуть накопичуватись бактерії та віруси. Найкращий спосіб зробити свій контакт зі столиком безпечнішим — очистити його поверхню серветками, які дезінфікують.

Наступним місцем, до відвідування якого потрібно ставитись відповідально, є туалет. В авіакомпанії порадили відвідувати його на початку польоту або одразу після прибирання. Тоді мікробів буде менше, відповідно і ризик захворіти буде нижчий.

У туалеті обмежений простір, але його відвідує велика кількість людей. Туристам радять взяти у звичку ходити у туалет ще в аеропорту перед посадкою, а в разі невідкладної потреби не забувати про ретельне миття рук та антибактеріальний гель.

Пасажирам, які подорожують довшими рейсами, стюардеса порекомендувала підготувати невеликий "гігієнічний набір". Туди варто скласти:

маски для обличчя;

дезінфектор для рук;

антибактеріальні серветки;

запасний набір одягу.

Перевдягання після тривалого перельоту може допомогти відчути себе оновленими та зменшить ризик перенесення мікробів з літака у кінцевий пункт призначення.

Нагадаємо, на Філіппінах вертоліт був змушений здійснити аварійну посадку через повітряного змія. Пілот та пасажири не постраждали, але це викликало переполох серед місцевих.

Відомий шеф-кухар, який отримав зірку Мішлен, у 2021 році влаштував "незабутній" весільний банкет. Він отруїв 53 гостей, подавши ризотто з сирими молюсками.