"Чорнобиль у Мексиці": у місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили

Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.

У місті Тлахомулько-де-Суньїга (Мексика), контрольованому картелями, налічується понад 70 000 моторошних занедбаних будівель, у яких групи з пошуку зниклих людей викопали сотні людських решток із таємних могил. Про це пише Daily Star.

Покинутий житловий комплекс лякає багатьох місцевих жителів. Ряди порожніх бетонних будівель стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів. Цей комплекс — лише невелика частина Тлахомулько-де-Суньїга, міста, прозваного "мексиканським Чорнобилем", де серед занедбаних будівель розташовані сотні таємних могил.

З моменту побудови в 2013 році цей район зазнав кількох вторгнень з боку картелю Халіско та інших ворогуючих організацій наркоторговців. Багато будівель пошкоджено, а навколо розставлено тривожні знаки "В'їзд заборонено". За даними Infobae, деякі жителі стверджують, що тепер цей район перебуває під контролем CJNG, але інші впевнені, що він під наглядом армії.

Загалом у місті налічується понад 70 000 моторошних покинутих будівель Фото: YouTube

У самому місті, за даними Національного інституту статистики та географії (INEGI), налічується понад 70 000 занедбаних будівель. Тільки минулого тижня міська влада виявила людські останки в одному з таких будинків. Місто відоме своїми зникненнями і рясніє таємними могилами. За даними Спеціальної прокуратури у справах зниклих безвісти штату Халіско, з грудня 2018 року в місті було виявлено понад 150 поховань.

За той самий період часу групи, що займаються пошуком зниклих людей, виявили близько 600 трупів серед покинутих будинків і пустирів.

Видання зазначає, що за даними Інтерполу, картель Халіско та інші організовані злочинні угруповання проводять "складніші та професійніші шахрайські кампанії" з використанням штучного інтелекту, великих мовних моделей і криптовалют.

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