Творилось незбагненне: щось в океані змусило величезну білу акулу битися у конвульсіях (відео)

За словами експертів, подібна поведінка хижачки на мілководді зовсім нехарактерна для цього виду.

Рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалась на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом (Новий Південний Уельс), повідомляє видання ABC.

Місцева жителька Сьюзі Мартін, яка встигла сфотографувати викинуту на берег чотириметрову хижачку, спочатку подумала, що це дельфін потрапив у якусь біду.

"Було очевидно, що він дуже страждає… Йому було зовсім погано", — згадує той випадок вона.

На місце події негайно викликали фахівців з розташованого поблизу парку "Сі Ворлд" на Золотому узбережжі. Тим часом серфери поспішили вибігти на берег, а довкола зібрався цілий натовп зацікавлених туристів.

На жаль, зоозахисникам не вдалося врятувати акулі життя.

"Вона була в поганому стані після цього інциденту, і ветеринарна команда "Сі Ворлд" вирішила застосувати препарати для полегшення її страждань перед смертю", — йдеться у повідомленні.

На жаль, зоозахисникам не вдалося врятувати акулі життя Фото: Cathy Border

За словами експертів, подібна поведінка акули на мілководді зовсім нехарактерна для цього виду, що може свідчити про наявність у неї внутрішніх захворювань. Щоб з’ясувати, чи це так, відділ рибальства проведе розтин.

"З нею творилось щось зловісне. Це якась хвороба або вона проковтнула щось небезпечне", — каже експертка Сіобган Гуліган.

За даними служби відстеження акул Dorsal Watch, це вже сьомий випадок появи акул в районі Кінгскліфа з початку року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя Сорренто в районі затоки Порт-Філіп, що в Австралії, помітили білу акулу-людоїда завдовжки приблизно чотири метри. На відео, знятому з дрона, видно, як акула пливе вздовж берега, а місцеві плавці, яких евакуювали з води, вдивляються у море, намагаючись розгледіти смертоносну хижачку.

Крім того, ми розповідали, як 23-річний Брендон Гріффін із Південної Флориди, що у США, упіймав на вудочку чотириметрову акулу-молота. Хлопцеві довелося стрибати у воду й виймати здобич голіруч.