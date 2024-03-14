"Дитина авіакомпанії": чоловік від народження безкоштовно літає на літаках (фото)

Джошуа Кроуфорд поділився інформацією про пільги, якими він користується завдяки своєму батькові. Хлопець може безплатно літати, бронювати квитки на різні рейси й бути першим у списку на підвищення класу обслуговування.

23-річний Джошуа Кроуфорд, який працює в продуктовому магазині в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія (США) і нещодавно закінчив коледж за спеціальністю "маркетинг", називає себе "дитиною авіакомпанії". Про це хлопець розповів в одній зі своїх публікацій у TikTok.

Син співробітника, який пропрацював у United Airlines понад 30 років, може літати безоплатно, отримувати підвищення класу обслуговування до бізнес-класу і в останню хвилину бронювати квитки на такі напрямки, як Токіо (Японія) або Сідней (Австралія). Кроуфорд поділився інформацією про пільги, якими він користується, у записі TikTok від 28 лютого, який набрав понад 4,8 мільйона переглядів.

Правила для родичів співробітників варіюються самою авіакомпанією і можуть відрізнятися. В United Airlines діти співробітників зазвичай втрачають свої привілеї, коли їм виповнюється 26 років. Однак до Кроуфорда це не стосується, оскільки він значиться основним супутником свого батька.

"Я дуже вдячний за це", — сказав він.

Літати в режимі очікування не так ризиковано, як здається

У 2016 році Кроуфорд почав розуміти, як йому пощастило, коли планував поїздку на Коачеллу, музичний фестиваль, що проходить у каліфорнійській пустелі. Згідно з даними Google Flights, вартість перельоту до Лос-Анджелеса або Палм-Спрінгса з Нью-Джерсі, де хлопець виріс, може сягати 450 доларів в обидва кінці, а йому і його сестрі не потрібно було замислюватися про це.

"У нас є тітка, яка живе в Каліфорнії, тому ми просто зупинилися в неї вдома. Ми подумали, що все, що нам потрібно зробити, — це заплатити за вхід, і ми потрапимо на Коачеллу", — сказав він.

Хлопець багато подорожує Фото: TikTok

Кроуфорд літає безплатно всередині країни, тому що він подорожує в режимі очікування, тобто йому не призначають місце до самого вильоту рейсу. За його словами, він не завжди потрапляє на потрібні йому рейси. Бувало, що йому доводилося чекати біля виходу на посадку більш пізнього і порожнього літака. Однак американець стверджує, що такі ситуації виникають рідко, бо він навчився уникати певних маршрутів і великих аеропортів під час пікових туристичних сезонів.

"Зазвичай я не записуюся на рейс, де високий шанс, що мене пересадять на наступний. Це також залежить від стажу роботи в компанії. Мій батько працює в United уже досить давно, тож я, безумовно, більш пріоритетний — і я дуже вдячний своєму батькові", — сказав він.

Польоти в останню хвилину за такими напрямками, як Сідней, Токіо і Париж

Тепер Кроуфорд здійснює далекі польоти, часто без попереднього планування. Він може забронювати квиток у будь-який час, хоча, за його словами, офіційну бронь йому дають тільки за місяць до поїздки. За останній рік, за його словами, отримував в останню хвилину квитки в такі країни, як Японія, Австралія та деякі міста Європи.

"Кілька місяців тому я побував в Австралії один. Мені сподобалася невелика одиночна подорож, і я, напевно, спланував її приблизно за два тижні до польоту", — каже він.

Хлопець вважає, що йому дуже пощастило Фото: TikTok

Зовсім недавно, за словами Кроуфорда, він відсвяткував свій день народження "швидкою подорожжю" до Парижа. Квитки були заброньовані всього за тиждень до вильоту.

Кроуфорду доводиться платити податки, за такі перельоти. Однак зазвичай вони становлять лише малу частину вартості квитка.

"Це залежить від країни. Наприклад, я відлітав з Японії і моє повернення додому коштувало близько 70 доларів", — зазначив американець.

Плюси поширюються на підвищення класу обслуговування в бізнес-класі

Те, що Кроуфорд майже нічого не платить за переліт, — не єдина перевага, яку він отримує, будучи "дитиною-авіакомпанії" в авіакомпанії.

Плюси поширюються на підвищення класу обслуговування в бізнес-класі Фото: TikTok

З огляду на те, як довго його батько працює в United, Кроуфорд каже, що він також є одним із пріоритетних кандидатів на безплатне підвищення класу обслуговування до бізнес-класу.

У салонах преміум-класу, відомих як Polaris, є просторі капсули із сидіннями, які можна перетворити на лежачі ліжка, і такі зручності, як спреї для обличчя і креми для рук.

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