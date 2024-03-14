"Загадкова людина" випадково потрапила на один із найпопулярніших знімків у світі (фото)

Пол Коул просто чекав свою дружину в момент, коли був зроблений знімок. Пізніше він показував легендарне фото своїм дітям.

Обкладинка альбому The Beatles Abbey Road є однією з найбільш знакових і впізнаваних у світі. Однак на ній зображена людина, яка випадково потрапила в кадр, під час того як знаменита четвірка йшла зеброю. Про це пише The Mirror.

Загадковий чоловік на обкладинці знаменитого альбому The Beatles Abbey Road випадково став учасником однієї з найпопулярніших обкладинок музичних альбомів у світі. Цей хлопець увійшов в історію музики, навіть нічого не роблячи для цього.

На обкладинці альбому The Beatles "Abbey Road" 1969 року можна побачити групу, що перетинає дорогу в лінію. Але якщо придивитися, то на задньому плані біля дороги стоїть загадкова людина. Це один із небагатьох людей, які потрапили в кадр, але він навіть не хотів цього.

Цю людину, одягнену в коричневе пальто і білу сорочку, знайшли через роки після того, як багато людей почали говорити, що впізнають її. Ним виявився американський турист на ім'я Пол Коул, і він просто чекав на свою дружину в момент, коли було зроблено знімок.

"Я сказав їй, що бачив достатньо музеїв. Я просто залишуся тут і подивлюся, що відбувається зовні", — розповідав пізніше американець.

Чоловік увійшов в історію музики, навіть нічого не роблячи для цього Фото: Hinckley Times

У цей момент він побачив чотирьох хлопців, які переходили по зебрі, і помітив щось дивне — на одному з них, Полі Маккартні, не було взуття.

"Я випадково підняв очі й побачив, що ці хлопці йдуть через дорогу, як лінія качок. Я назвав їх "купкою психів", бо на той час вони виглядали досить незвично. У Лондоні не можна було ходити босоніж", — зазначав чоловік.

Пол був вражений, коли пізніше помітив себе на задньому плані обкладинки альбому.

"Я побачив альбом і відразу ж упізнав себе. На мені був новий одяг і я щойно купив нові окуляри в оправі. Я сказав своїм дітям, що б вони дістали лупу, і тоді вони зможуть побачити мене", — говорив тоді чоловік, який помер 2008 року, у віці 98-ми років.

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