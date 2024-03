Британець продовжує ходити на роботу після того, як виграв 500 000 фунтів стерлінгів

Маріус Преда правильно відповів на головне запитання лотереї та отримав величезну суму грошей, але вже наступного дня вийшов на роботу.

28-річний Маріус Преда, який живе з дружиною і дитиною в Тамворті, Стаффордшир (Англія), багато років заробляв майже 12 фунтів на годину, працюючи на доставку піци в Papa John's. Нещодавно чоловік виграв 500 тисяч фунтів стерлінгів, але не захотів прощатися зі своєю роботою. Про це пише The Metro.

Минулого місяця британець виграв у лотерею Best of the Best (BOTB). Маріус отримав 500 000 фунтів стерлінгів, що приблизно у 200 разів більше, ніж він заробив би за рік.

"Мені потрібен час, щоб усе обміркувати, але ми хотіли б купити новий будинок і поїхати у відпустку. Я в повному захваті від перемоги й сповнений емоцій. Виграш такої суми грошей змінює життя, і знадобиться певний час, щоб це усвідомити", — сказав він, сподіваючись вирушити до Румунії, звідки він виїхав у 2019 році, щоб приїхати до Великої Британії.

Маріус не збирається кидати роботу кур'єра, яка приносить йому приблизно 480 фунтів стерлінгів на тиждень і 24 960 фунтів стерлінгів на рік, попри те, що став набагато багатшим. Чоловік просто прийшов на роботу наступного дня.

Маріус отримав 500 000 фунтів стерлінгів, що приблизно в 200 разів більше, ніж він заробив би за рік Фото: BOTB

Пів мільйона фунтів стерлінгів, які тепер лежать на банківському рахунку Маріуса, стали найбільшим грошовим призом, який будь-коли пропонував BOTB, де для участі в конкурсі гравцям потрібно правильно відповісти на одне головне запитання.

"Маріус, який працює водієм із доставки піци вже майже чотири роки, повернувся на роботу наступного дня. Він також планував витратити гроші на новий будинок для себе і своєї сім'ї", — сказав представник лотереї.

