Не знала, що вагітна. Жінка прийшла до лікаря з болем у спині й за кілька хвилин народила

Молода матір не помічала жодного натяку на свій стан — живіт не виріс, а місячні були регулярними.

30-річна Наташа Гарді з шотландського містечка Дрегорн звернулась до свого сімейного лікаря зі скаргами на біль у спині й несподівано народила буквально за кілька хвилин після початку обстеження. Про цю неймовірну історію написало видання The Sun.

Лікар терміново скерував пацієнтку на МРТ-сканування у госпіталь Кросхаус. Жінка й гадки не мала, що невдовзі отримає там маленький сюрприз.

"Перед діагностикою мене запитали, чи я не вагітна. Відповіла, що ні. Чесно кажучи, навіть не думала, що таке можливо. Не помічала жодного натяку на свій стан — живіт не виріс, та й місячні були регулярними", — поділилася жінка.

Попри відсутність будь-яких симптомів, як з’ясувалося, Наташа була на останньому триместрі вагітності.

"Щойно я зайшла до туалету, то відразу зрозуміла, що відбувається. Просто натиснула на червону шнурівку й викликала медперсонал. Вони зробили швидке ультразвукове сканування і, звичайно, виявили дитину", — пригадує матір.

Коли за лічені хвилини на світ з'явилася новонароджена дівчинка, яку назвали Айлою-Мей, медикам нічого не залишалося, як повідомити родичам молодої матері про несподівану новину. Зокрема, вони зателефонували бабусі Сьюзан Колвін й розповіли про всі драматичні події, що відбулися у стінах лікарні.

Новонароджену дівчинку назвали Айлою-Мей Фото: The Sun

"Я сказала мамі, що йду на МРТ, а вже за кілька годин повернулася додому з немовлям. Це найкращий сюрприз у житті", — поділилася Наташа, в якої уже є двоє дітей, 4-річна Шарлотта-Ліллі та 18-місячна Айві-Рей.

Спочатку сім'я пережила справжній шок від несподіваної звістки, однак, за словами Наташі, врешті-решт всі були тільки раді поповненню.

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