"Найгірша ідея": мільярдер планує побудувати точну копію "Титаніка" (фото)

На кораблі буде безліч рятувальних шлюпок і найсучасніші стандарти безпеки.

Австралійський мільярдер Клайв Палмер вирішив відновити плани з будівництва точної копії "Титаніка", яка пройде тим самим маршрутом. Проєкт оцінюють у мільярд фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

Мільярдер відроджує свій інтерес до ідеї створення корабля схожого на "Титанік". Імовірно, "Титанік II" вирушить у плавання 2027 року.

Після десяти років планування, невдалих запусків та інших труднощів австралійський гірничодобувний магнат Клайв Палмер знову вирішив відновити свій інтерес до культового корабля.

Видання зазначає, що "Титанік" затонув у 1912 році, внаслідок чого загинули 1496 осіб. Однак магнат Палмер стверджує, що розібрався в недоліках історичного корабля, і його судно, "Титанік II", буде набагато кращим за оригінал. Мільярдер визнав, що у масштабного проєкту немає верфі, на якій можна було б почати роботу, але його зацікавленість у створенні судна реальна.

Австралійський мільярдер Клайв Палмер вирішив відновити плани з будівництва точної копії "Титаніка" Фото: Shutterstock

Спочатку Палмер вивчив місце розташування корабельні в Китаї, а потім відтворив маршрут з Англії до Нью-Йорка, яким мав пройти корабель. Подорож і будівництво, яке планували розпочати 2016 року, відкладали майже десять років. Палмер звинуватив у затримці пандемію COVID-19 і відкинув припущення про те, що "Титанік II" — це рекламний трюк. Він запевняв громадськість, що у нього достатньо грошей, щоб побудувати копію "Титаніка", але в 10 разів більшу. На кораблі буде безліч рятувальних шлюпок і найсучасніші стандарти безпеки.

"Тепер у мене більше грошей. Тож я можу відтворити "Титанік". Я так і зроблю. Це набагато веселіше, ніж сидіти вдома і рахувати гроші. Усе, що потрібно для щастя, як я переконався на власному досвіді, — це мати людину, яка тебе кохає, де спати ночами і щоб вистачало на хорошу їжу", — говорив Палмер.

"Титанік" затонув 1912 року, внаслідок чого загинули 1496 осіб Фото: Getty Images

Користувачі соціальних мереж поспішили висміяти бачення магната.

"Чи буде точна копія мати гігантську пробоїну в корпусі?", "Не думаю, що я б погодився на "точну" копію. Можливо, цього разу не варто економити на заклепках? І безумовно додати більше рятувальних шлюпок", "Це найгірша ідея з усіх, які коли-небудь виникали", — писали вони.

Магнат призначив дату будівництва на початок 2025 року, а плавання корабля із Саутгемптона до Нью-Йорка, що повторює катастрофічну подорож першого "Титаніка", має відбутися в червні 2027 року.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.