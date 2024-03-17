Ніде яблуку впасти. Який вигляд має острів з найбільшою у світі густотою населення (фото)

На Санта-Крус-дель-Іслоте немає автомобілів чи мотоциклів — люди пересуваються вузькими вуличками пішки або невеликими човнами.

Крихітний рукотворний острів Санта-Крус-дель-Іслоте, розташований за дві години на човні від узбережжя Колумбії, вважається найбільш густонаселеним у світі — там на території трохи більше гектара живе понад 1200 осіб, пише видання The Sun.

На острів розміщено 97 будинків з гостроверхими бляшаними дахами, що тісняться на чотирьох головних вуличках у 10 районах. Попри екстремальну щільність населення, злочинність тут практично відсутня.

"Ніхто не замикає двері, бо всі пов'язані родинними зв'язками та дбають один про одного", — пояснюють місцеві.

На Санта-Крус-дель-Іслоте немає автомобілів чи мотоциклів — люди пересуваються вузькими вуличками пішки або невеликими човнами, що курсують між острівцем та материком.

Однак життя в унікальній місцині не позбавлене викликів, адже там не має електромереж, водогонів та каналізації. Електрику забезпечують генератори та сонячні панелі, а питну воду доставляють човнами з материка, хоча часто з великими перервами. Тож більшість острів'ян покладаються на збір дощової води та використання для господарських потреб морської.

Проблем вистачає

Попри екстремальну щільність населення, злочинність на острові практично відсутня Фото: Charlie Cordero

Брак чистої питної води призводить до проблем зі здоров'ям, включно зі шлунковими інфекціями та шкірними захворюваннями. Втім, на швидку допомогу покладатися не варто: в медичному центрі працює одна медсестра, а лікар приїжджає лише раз на два тижні. У разі серйозних хвороб чи надзвичайних ситуацій усі жителі збирають гроші, щоб відрядити човен до материка.

Не все гаразд й з освітою. На острові працює лише початкова школа у напівзруйнованій триповерховій будівлі, а учні старших класів змушені їздити до Картахени.

На Санта-Крус-дель-Іслоте немає автомобілів чи мотоциклів – люди пересуваються вузькими вуличками пішки або невеликими човнами Фото: Charlie Cordero

Не все так погано

Попри згадані вище незручності, громада Санта-Крус-дель-Іслоте славиться своїм життєлюбством та автентичною культурою. Місцеві жителі активно залучають туристів й навіть відкрили два акваріуми, де відвідувачі можуть поплавати з дикими черепахами, акулами та іншими морськими істотами.

Оприлюднені в мережі фотографії дають змогу побачити яскраве життя на острові, де молодь становить 65% від всього населення. Нове покоління острів’ян полюбляє робити екстравагантні зачіски й танцювати на вечірках, що інколи тривають по 2-3 дні.

Молодь становить 65% від всього населення острова Фото: Charlie Cordero Молодь становить 65% від всього населення острова Фото: Charlie Cordero

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що приморський курорт Кенві переживає часи занепаду після тріумфу в минулому, коли він вважався дуже популярним туристичним напрямком. Сюди з’їжджались мандрівники зі всього світу та зірки шоубізнесу — Фредді Мерк'юрі, Томмі Купер та Ширлі Бессі,

Крім того, ми розповідали про британське містечко Пітерборо, яке нещодавно опинилося на другому місці в списку найдепресивніших населених пунктів країни після Фалмута, що в Корнуоллі. Попри зручне розташування — всього 48 хвилин їзди до Лондона — тут не відчувають себе щасливими ані місцеві жителі, ані туристи.