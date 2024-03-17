Ніде яблуку впасти. Який вигляд має острів з найбільшою у світі густотою населення (фото)
На Санта-Крус-дель-Іслоте немає автомобілів чи мотоциклів — люди пересуваються вузькими вуличками пішки або невеликими човнами.
Крихітний рукотворний острів Санта-Крус-дель-Іслоте, розташований за дві години на човні від узбережжя Колумбії, вважається найбільш густонаселеним у світі — там на території трохи більше гектара живе понад 1200 осіб, пише видання The Sun.
На острів розміщено 97 будинків з гостроверхими бляшаними дахами, що тісняться на чотирьох головних вуличках у 10 районах. Попри екстремальну щільність населення, злочинність тут практично відсутня.
"Ніхто не замикає двері, бо всі пов'язані родинними зв'язками та дбають один про одного", — пояснюють місцеві.
На Санта-Крус-дель-Іслоте немає автомобілів чи мотоциклів — люди пересуваються вузькими вуличками пішки або невеликими човнами, що курсують між острівцем та материком.
Однак життя в унікальній місцині не позбавлене викликів, адже там не має електромереж, водогонів та каналізації. Електрику забезпечують генератори та сонячні панелі, а питну воду доставляють човнами з материка, хоча часто з великими перервами. Тож більшість острів'ян покладаються на збір дощової води та використання для господарських потреб морської.
Проблем вистачає
Брак чистої питної води призводить до проблем зі здоров'ям, включно зі шлунковими інфекціями та шкірними захворюваннями. Втім, на швидку допомогу покладатися не варто: в медичному центрі працює одна медсестра, а лікар приїжджає лише раз на два тижні. У разі серйозних хвороб чи надзвичайних ситуацій усі жителі збирають гроші, щоб відрядити човен до материка.
Не все гаразд й з освітою. На острові працює лише початкова школа у напівзруйнованій триповерховій будівлі, а учні старших класів змушені їздити до Картахени.
Не все так погано
Попри згадані вище незручності, громада Санта-Крус-дель-Іслоте славиться своїм життєлюбством та автентичною культурою. Місцеві жителі активно залучають туристів й навіть відкрили два акваріуми, де відвідувачі можуть поплавати з дикими черепахами, акулами та іншими морськими істотами.
Оприлюднені в мережі фотографії дають змогу побачити яскраве життя на острові, де молодь становить 65% від всього населення. Нове покоління острів’ян полюбляє робити екстравагантні зачіски й танцювати на вечірках, що інколи тривають по 2-3 дні.
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