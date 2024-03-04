Просто немає слів: розкішна відпустка за 3,5 тисячі євро стала для сімейства суцільним "чорним днем"

Матір двох дітей забронювала пакетний тур для всієї своєї родини на острів Тенерифе, однак не врахувала одну суттєву деталь.

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Відпустка вартістю близько 3,5 тисячі євро, на яку сімейство з Единбурга (Шотландія) чекало протягом трьох років, несподівано перетворилась на суцільний "чорний день". Про цю історію написало видання Edinburgh Live.

Матір двох дітей забронювала пакетний тур для всієї своєї родини на острів Тенерифе (Іспанія), сподіваючись нарешті відпочити після тривалого карантину. Однак згодом жінка несподівано дізналась, що готель, який вона вибрала, розташований майже за дев'ять годин плавання на поромі від аеропорту прибуття.

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Цей факт став для шотландки справжнім "ударом", адже вона ніколи раніше не стикалася з такими тривалими трансферами під час планування пакетних турів. За її словами, самостійно долати таку відстань з двома маленькими дітьми надзвичайно складно, особливо без допомоги туристичного оператора, який міг би організувати трансфер.

Готель, який забронювала шотландка, розташований майже за дев'ять годин плавання на поромі від аеропорту прибуття. Фото: Google Maps

Розчарована туристка негайно звернулася до співробітників компанії Expedia, які продали їй путівку, сподіваючись отримати повне відшкодування вартості броні, оскільки на сайті готелю було зазначено, що така функція є. Однак неочікувано отримала відмову.

У відчаї жінка звернулась за допомогою до підписників в соціальних мережах й розповіла про свою ситуацію у X (колишній Twitter). Втім, замість очікуваної підтримки вона зіткнулася з шахраями, які видавали себе за представників Expedia та намагалися отримати її конфіденційні дані.

Намагаючись хоч якось вирішити конфлікт, співробітники Expedia зв'язались з авіакомпаніями від імені клієнтки та зарахували їй 20 тисяч бонусних балів для покриття вартості нового бронювання готелю. Крім того, їй була надана інформація про можливість гнучкого перельоту в разі зміни дати подорожі.

Зрештою, родина вирішила забронювати новий готель, розташований ближче до іншого іспанського аеропорту, аби уникнути виснажливої дев'ятигодинної поїздки. Ця ситуація стала для них гірким уроком на все життя.

Hодина вирішила забронювати новий готель на Тенерифе, розташований ближче до іншого іспанського аеропорту, аби уникнути виснажливої дев'ятигодинної поїздки. Фото: Pinterest

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