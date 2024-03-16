Таємничі звʼязки з нацистами: як зʼявився напій Fanta

Під час правління Гітлера німецький підрозділ Coca-Cola перестав працювати з головним офісом у США. Тому вони самостійно створили новий напій Fanta, який швидко став предметом національної гордості.

Більшість людей знають про історію створення Coca-Cola, але не багатьом відома таємнича історія Fanta газового напою. Його описав таблоїд Mirror.

Fanta була створена американською компанією Coca-Cola прямо в серці нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Її створили під час розквіту Третього Рейху й напій був символом національної гордості. Всі смакували Fanta — від домогосподарок до вищих нацистських чиновників.

Спочатку Fanta мала бути фруктовим напоєм, але через обмежені ресурси під час війни це було не зовсім так. Інгредієнти складались із залишків яблучної клітковини, пюре з пресів для сидру і сироватки.

"Фанта була виготовлена із залишків їжі. Я не думаю, що вона була дуже смачною", — писав Марк Пендерґраст, автор книги "Для Бога, країни та Coca-Cola".

Coca-Cola була в Німеччині майже за десять років до захоплення Гітлером Австрії. Газований напій був створений у 1886 році доктором Джоном Стітом Пембертоном, який продавав його в місцевій аптеці в Атланті за п’ять центів за склянку. Напій швидко став популярним і на момент приходу Адольфа Гітлера до влади у Німеччини вже продавалась Coca-Cola. Компанія навіть спонсорувала Олімпійські ігри в Берліні 1936 року. Багато американських компаній не звертали особливої уваги на погані речі, які траплялись в нацистській Німеччині до нападу Японії на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року. Після цього американські компанії припинили співпрацю, бо США вступили у війну.

Німеччина взяла під контроль офіс Coca-Cola і він більше не мав звʼязків з головним офісом в Атланті. Місцеві вирішили додати новий ароматизатор, який буде продаватися лише всередині країни. Вони використовували залишки від шматочків фруктів, яблучні продукти, буряковий цукор і сироватку, яка є рідиною, що залишилася після приготування сиру.

Назва Fanta походить від німецького слова "Phantasie". Fanta допомогла вижити Coca-Cola під час війни, бо інших варіантів не було. До 1943 року продажі зросли майже до 3 млн одиниць. Багато хто вважає, що голова німецького офісу Макс Кейт співпрацював з нацистами, але Пендерґраст вважає його більше бізнесменом, ніж ідеологом нацизму.

"Ви не могли вести бізнес у нацистській Німеччині, якщо не співпрацювали з ними", — пояснює Пендерґраст. "Без сумніву, він був колабораціоністом з нацистами. [Але] він не був членом нацистської партії. Його вірність була віддана Coca-Cola, а не Гітлеру".

Після того, як нацисти програли війну, американські солдати прибули до Німеччини та побачили, що Кейт все ще виготовляє Fanta на пошкодженій фабриці. Fanta припинили випускати до кінця того 1945 року. Повернувшись в Атланту, американці назвали Макса Кейта героєм за те, що він підтримував Coca-Cola в Німеччині. Гаррісон Джонс, віцепрезидент компанії з продажу, сказав, що Кейт був "чудовою людиною" для роботи у важкі часи, і призначив його головним у Coca-Cola Europe.

Потім у квітні 1955 року Fanta повернулись на полиці зі смаком апельсина, але продажі стартували в Італії, а з 1958 року з США.

"Я не думаю, що хтось у Coca-Cola переймався, що Fanta має коріння всередині нацистської Німеччини. Я думаю, що вони сподівались, що ніхто не зверне на це уваги", — підсумовує Пендерґраст.

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