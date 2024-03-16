Неочікувана зустріч з трагічним фіналом: у Словаччині на туристів напав ведмідь (фото)

Подружжя з Білорусі гуляло в горах, коли їх почав переслідувати хижак. Тоді пара розбіглась у різні боки, сподіваючись уникнути контакту з гострими іклами.

У Словаччині сталася трагедія — напад ведмедя призвів до загибелі людини. Деталями інциденту 16 вересня поділилась місцева Гірська рятувальна служба.

Рано ввечері 15 березня на лінію екстреної допомоги поступив дзвінок. Очевидець повідомив, що в Низьких Татрах зникли двоє людей. Йшлося про подружжя з Білорусі — 29-річного чоловіка та 31-річну жінку.

Подружжя зустрілося в горах з ведмедем та розбіглося в різні боки. Хижак почав переслідувати жінку, і невдовзі вона зникла з поля зору свого чоловіка. Він кликав кохану, але та не відповідала.

Рятувальники вирушили на місце події з собакою та тепловізійними БПЛА. Також туди прибули поліціянти та член групи реагування на бурих ведмедів.

Фото з місця подій Фото: Гірська рятувальна служба Словаччини

Невдовзі собака знайшов зниклу жінку. З’ясувалось, що утікаючи від ведмедя, вона зірвалася зі скелі. Коли до тіла дістались рятувальники, туристка вже не подавала ознак життя.

Пошуковій групі також не вдалося уникнути зустрічі з винуватцем трагедії. Ведмедя відганяли від місця пошуків за допомогою собаки, крику та попереджувального пострілу.

Фото з місця подій Фото: Гірська рятувальна служба Словаччини

Чоловік загиблої вижив, він відгукнувся на крики рятувальників. Рятуючись від словацького хижака, турист застряг над скельним порогом.

"Він був наляканий, але неушкоджений", — передала пресслужба.

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