67-річна британка може уникнути розстрілу після 11 років у камері смертників: що сталося

Ліндсі Сендіфорд намагалася перевезти через кордон кокаїн у своїй валізі. Вона розповіла, що наважилась порушити закон через погрози вбити її сина.

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Жінка похилого віку з Великої Британії після понад 10 років у камері смертників "отримала проблиск надії". Її історією поділились у матеріалі Daily Mail від 16 березня.

67-річна Ліндсі Сендіфорд перебуває за ґратами на Балі з 2013 року. Її засудили за спробу провезти в Індонезію партію кокаїну на 1,6 мільйона фунтів стерлінгів у валізі.

Однак завдяки запровадженим у січні законодавчим змінам її покарання можуть замінити на довічне ув’язнення. Жінку може врятувати від розстрілу хороша поведінка за ґратами.

В'язниця, в якій перебує Ліндсі Сендіфорд Фото: Daily Mail

Зі слів співкамерниць, Сендіфорд, яку називають "бабусею", має у в’язниці деякі привілеї. Зокрема, їй подають їжу середнього ступеня просмаження, а також засуджена вчить інших в’язати. Якщо покарання контрабандистки замінять, адвокати можуть добитися її повернення у Велику Британію. Там її, ймовірно, випустять на свободу після відбутого терміну.

Нині жінка очікує, коли її перевезуть з камери на Острів Страти. Її співкамерниця розповіла, що британка "боїться смерті, але змирилася з цим". Однак інший в’язень розповів, що Сендіфорд "вороже налаштована" та виганяє людей зі своєї камери.

Фото Ліндсі Сендіфорд Фото: Daily Mail Фото Ліндсі Сендіфорд Фото: Daily Mail

Контрабандистка, яка має двох онуків, сидить в "одній з найсуворіших в’язниць в Індонезії". Коли її смертну кару виконуватимуть, жінку виведуть з іншими засудженими та розстріляють опівночі.

За версією Сендіфорд, її змусили перевозити кокаїн погрозами життю одного з двох синів. Попри те, що злочинниця співпрацювала зі слідством, її засудили до смертної кари.

Ліндсі Сендіфорд у молодості Фото: Daily Mail Ліндсі Сендіфорд у молодості Фото: Daily Mail

Нині британка посивіла та страждає від артриту, а дні у камері смертників проводить за в’язанням. Камеру розміром п’ять на п’ять метрів жінка змушена ділити ще з чотирма ув’язненими. Більшість з них — місцеві мешканки, покарані за злочини, пов’язані з наркотиками.

Нагадаємо, у США викрили зіркову аналітикиню-криміналістку, яка могла підміняти результати ДНК-тестів. Завдяки її роботі сотні людей були несправедливо покарані, і тепер справи, ймовірно, доведеться розслідувати знову.

Офіцер поліції у Канаді дав несподівану пораду людям. З його слів, власникам машин краще повісити ключі від них вдома так, щоб автівки стали "легкою здобиччю".