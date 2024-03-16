У Канаді поліція радить жителям віддавати злочинцям свої машини

Констебль Марко Річчарді знайшов незвичайний спосіб уберегти людей від злому їхнього житла.

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У Торонто (Канада) існує проблема викрадення автомобілів, і, схоже, поліція не дуже розуміє, як з нею боротися. На нещодавній нараді з безпеки один з офіцерів порадив людям просто віддати машину грабіжникам. Про це пише BlogTO.

Поліція Торонто вкотре змусила жителів міста замислитися, на чиєму боці вони перебувають, після того, як на зустрічі з безпеки минулого місяця дала кілька незрозумілих порад власникам автомобілів.

За словами констебля TPS Марко Річчарді, можливо, людям слід просто дозволити злодіям забирати їхні машини. На зустрічі з безпеки в Етобікоку власникам автомобілів дали незвичайну пораду На думку співробітника поліції, людям слід полегшити злодіям доступ до ключів від транспорту.

"Щоб запобігти можливості нападу на ваш будинок, залишайте свої брелоки біля вхідних дверей, тому що вони вриваються у ваш будинок, щоб вкрасти вашу машину. Більше їм нічого не потрібно", — сказав Річчарді на зустрічі.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Незвичайна порада у світлі побоювань з приводу потенційно жорстоких зломів здивувала багатьох місцевих жителів. Деякі з них прийняли цей підхід занадто близько до серця. Один чоловік залишив на склі свого автомобіля записку, інформуючи потенційних злодіїв про те, що двері не замкнені, щоб вони не розбивали скло.

Це повідомлення з'явилося на тлі інших неоднозначних висловлювань поліції Торонто на адресу злочинців. Минулого місяця вони розпочали кампанію на знак протесту проти скорочення бюджету, повідомляючи злочинцям, скільки часу має минути від моменту скоєння злочину до появи поліції на місці події.

Раніше Фокус повідомляв, що начальник поліції вибачився за офіцерів, які "списали" 264 тисячі нерозкритих справ. Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.